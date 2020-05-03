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【長假後部署】本地疫情漸受控　可憧憬九置翻生？

股樓投資 03:13 2020/05/03

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藍籌股九倉置業(01997)上周五(24日)發盈警，不過預料虧損主要為估值重估的非現金流損失。本地疫情有受控跡象，旗下商場亦藉五一黃金周假期進行促銷活動吸金，能否憧憬九置翻生？

集團收入大約六成來自商場零售，三成來自寫字樓，約一成為其他收入。寫字樓收入較穩定，在此不贄，而零售表現就可謂主宰大局。不止五一黃金周，今年上半年都肯定欠缺遊客。有幾大影響可參考去年下半年起的社會運動，遊客減少令集團去年下半年基礎盈利較上半年跌約一成至46億元。今年上半年就因疫情連本地客都無，大摩估今年上半年基礎盈利就再跌多一成七至38億元。如果只炒本地疫情受控，較多中端客源的希慎(00014)反彈力度或更強。

至於九置股價是否已反映壞因素？股價由今年高位跌近五成，相信大數如盈利虧損等已反映。不過小數或仍有風險，租金正是其一。美銀提到之前推算集團收入時亦未計及租金寬減因素。事實上，集團對此透露的資訊亦不多，上月管理層僅指租金下調等情況要視乎與商戶簽約的時間、店舖位置及店舖大小，未有透露實質跌幅，管理層自己掌握到的資料可能亦不多。租金能否持續上調是大行予其估值時重要一環，如果公司未能轉型或開拓其他旅客，長遠估僅或繼續被下調。

至於以收息角度，去年下半年集團已錄得物業重估虧損76億元，同期淨虧損31億元，不過仍然派第二次中期息0.93元，連同第一次中期息1.1元共派2.03元，派息僅微減3%，派息比率為157%，可見管理層其實相當願意派息。集團現金流強，即使今年集團仿效其他企業保留較多現金，但應未致於會暫停派息。派息如減一成至1.8元，現價股息率有5.5厘，與之前年度平均數相若。若減一半至1.02元，股息率仍逾3厘，相信有一定防守性。

撰文 : 投資組

九龍倉置業（01997） 派息 盈警 藍籌股 零售 派息比率 商場 疫情

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