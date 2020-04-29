小米Note 10 Lite 即將上市　配備6400萬五鏡頭相機

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小米Note 10手機系列於去年11月發佈，有消息指，小米即將推出Note 10系列新成員。根據小米社區的預告，小米Note 10 Lite將於4月30日在海外登場。而根據官方釋出的宣傳圖片，小米Note 10 Lite的設計與小米Note 10相似，都是採用雙曲面OLED水滴屏幕， 機身最大分別在相機模組的設計。
小米Note 10 Lite的背部亦配備五鏡頭相機，但與Note 10 最大的分別在於相機拍攝能力。小米Note 10是全球首款量產商用的1億像素手機，擁有1.08 億像素主鏡頭，而小米Note 10 Lite的主鏡頭卻只有64MP，其餘四鏡頭分別為 8MP、8MP、5MP和2MP，而且沒有鐳射對焦功能，相比之下，其效能明顯降級。
消息又透露，小米Note 10 Lite採用6.47吋FHD+解像度全屏幕，並搭載Snapdragon 730G處理器，電池容量為5260mAh，支援30W閃充，預裝基於Android 10 的MIUI界面。
責任編輯：施雯雯
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