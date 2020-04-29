小米Note 10 Lite 即將上市　配備6400萬五鏡頭相機

▲ 根據官方釋出的宣傳圖片，小米Note 10 Lite的設計與小米Note 10相似，都是採用雙曲面OLED水滴屏幕， 機身最大分別在相機模組的設計。

小米Note 10手機系列於去年11月發佈，有消息指，小米即將推出Note 10系列新成員。根據小米社區的預告，小米Note 10 Lite將於4月30日在海外登場。而根據官方釋出的宣傳圖片，小米Note 10 Lite的設計與小米Note 10相似，都是採用雙曲面OLED水滴屏幕， 機身最大分別在相機模組的設計。

vivo印度手機出貨量擊敗三星 成當地第二大手機商

小米MIUI 12可分析鼻鼾聲 匯出睡眠報告

小米Note 10 Lite的背部亦配備五鏡頭相機，但與Note 10 最大的分別在於相機拍攝能力。小米Note 10是全球首款量產商用的1億像素手機，擁有1.08 億像素主鏡頭，而小米Note 10 Lite的主鏡頭卻只有64MP，其餘四鏡頭分別為 8MP、8MP、5MP和2MP，而且沒有鐳射對焦功能，相比之下，其效能明顯降級。

【5G手機】小米Pro 10實測 高階5G機又一選擇

▲ 消息透露，小米Note 10 Lite採用6.47吋FHD+解像度全屏幕，並搭載Snapdragon 730G處理器，電池容量為5260mAh，支援30W閃充。（網上截圖）

消息又透露，小米Note 10 Lite採用6.47吋FHD+解像度全屏幕，並搭載Snapdragon 730G處理器，電池容量為5260mAh，支援30W閃充，預裝基於Android 10 的MIUI界面。

責任編輯：施雯雯

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l