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【疫巿求生】疫情推動直播營銷　MyDress老細親身上陣做主持吸客（內有影片）

理財智慧 21:33 2020/05/03

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全城抗疫，大家留在家中做什麼好呢？看直播也是個不錯的選擇，近期打開Facebook就會睇到不同類型的直播視頻，且多以銷售為主。的而且確，直播是近來不少網店最常用的推銷手法，新平台MyFood的出現，黎文也決定親身上陣，因為.......

相關文章：疫情蔓延影響生意 賣口罩消毒用品留客（內有影片）

撰文 : 張以正

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