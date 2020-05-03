【疫巿求生】疫情推動直播營銷 MyDress老細親身上陣做主持吸客（內有影片） 理財智慧 21:33 2020/05/03 分享： 全城抗疫，大家留在家中做什麼好呢？看直播也是個不錯的選擇，近期打開Facebook就會睇到不同類型的直播視頻，且多以銷售為主。的而且確，直播是近來不少網店最常用的推銷手法，新平台MyFood的出現，黎文也決定親身上陣，因為....... 相關文章：疫情蔓延影響生意 賣口罩消毒用品留客（內有影片） 撰文 : 張以正 相關文章 MyDress推「MY」平台 多元化發展 2020/04/29 MyDress推「MY」平台 多元化發展 【疫巿求生】疫情蔓延影響生意 賣口罩消毒用品留客（內有影片） 2020/04/30 【疫巿求生】疫情蔓延影響生意 賣口罩消毒用品留客（內有影片） 【疫巿求生】創MyFood平台賣台灣小食 解港人思鄉之苦 （內有影片） 2020/05/01 【疫巿求生】創MyFood平台賣台灣小食 解港人思鄉之苦 （內有影片） 【疫巿求生】疫情推動直播營銷 MyDress老細親身上陣做主持吸客（內有影片） 今日 【疫巿求生】疫情推動直播營銷 MyDress老細親身上陣做主持吸客（內有影片）