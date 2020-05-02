【京東上市】京東1年升5成冠同業 京東物流虧損12年後成功臣

▲ 劉強東在京東公佈去年第二季業績時表示，京東物流已接近盈虧平衡。

京東（美：JD）據報最快6月在香港第二上市，或成為阿里巴巴（09988，美：BABA）之後第二家「回歸」的中概股。事實上，京東過去1年在納斯達克（Nasdaq）的表現並不俗，過去12個月累漲46%，大幅拋離阿里巴巴、網易（美：NTES）、百度（美：BIDU）等中資科網同業表現。

京東股價強勢，主要得益於公司去年業績全面復甦。京東過往數年業績陷入疲態，持續錄得虧損，2018年年度活躍用戶數更在上市後首次出現下滑，但京東去年開始季度業績接連超出預期，去年年度淨收入按年增長25%至5769億元（人民幣，下同），純利錄得121.8億元，Non-GAAP（非通用會計準則）純利按年增長兩倍至107億元。

按來源劃分，京東收入主要來自商品銷售（包括家電、電子消費、綜合百貨）、服務收入（包括平台佣金、廣告、物流）。據公司披露，物流及其他服務收入按年增長9成，成為京東增長最快的業務板塊。

事實上，過去京東物流因為重資產投資，成為京東業績的「負累」。劉強東去年曾經發內部信指，京東物流在2018年虧損超過28億，連續虧損12年。不過，劉強東在去年第二季度時表示，京東物流接近盈虧平衡。

而京東自營電商、自營物流的形式為其提供優勢，尤其在新冠肺炎疫情下，其自建倉儲令其在上市電商公司中更具防禦性。同時，京東物流目前外部訂單已超過4成，市場憧憬京東物流未來盈利能力再改善，及進一步帶動集團收入增長。目前物流及其他服務收入佔京東總收入約4成。

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