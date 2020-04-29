MyDress推「MY」平台　多元化發展

一場社會運動，再加一場突如其來的疫情，將香港的網購發展推進一大步，市場上多了不少網購平台，可能一兩個人合伙便可以在Facebook開一間網店，但像MyDress這類公司型的傳統網店，反而受到衝擊，尤其MyDress主打女性潮流服飾，經濟下滑，好多人慳住荷包，都會減少一些非必要的消費。在這大環境下，亦加速了公司思變的決心。

MyDress聯合創辦人黎文坦言，他一直在思考兩件事，「首先是如何開源節流，第二是怎樣去改變現在的模式。雖說是網購平台，但我都覺得MyDress已變成傳統的電商平台，因為現在可利用的工具多了，好多新冒起的網店都是靠直播或者社交媒體來經營，變相好多人好容易自己一個就去經營一間網店，以前可能1萬人裏面只有一個老闆，現在則可能1萬人裏面超過1,000人是老闆，門檻低了。不過我始終對香港的網購市場仍然好有信心，或者說是這市場仍未被完全開發。我經常講，這個餅好大，但做不做到就要看自己，因為就算你的競爭對手不做，也不代表你可以做到他那一份，若果生意不好，只能夠講是自己做得不好。」

如黎文所言，經歷這一役公司會努力求變，尤其是要學識轉身，「我們始終比較傳統，過去會堅持賣現貨，但看見現在市場上有不少代購平台冒起了，大家好像又頗習慣等待，所以到底我們過去的堅持會否反而給了自己一個枷鎖，令公司更加沉重轉不到身，這都是大家要去諗的，尤其今次賣防疫用品我們都受到影響， 之前好多貨未收到都不敢上架，但現在貨到的時候，其實出面已經變了天，售價大跌。」眼見最初市場的口罩和防疫用品稀缺，黎文希望透過其脈絡從韓國訂貨，以解港人之慮，為社會出分力，惟當中的過程令他深覺對公司是個考驗，尤其公司過往都是賣現貨產品的，「貨源本身就是一個問題，因為找不到貨怕會令客人失望而不敢做預售，但今次我不停反思是不是也要轉做預售呢？倘若我們也轉變，我的產品類型和競爭力就會提升。」

除此之外，他腦海裏亦出現了不同的想法，改變是最根本，但他強調MyDress會繼續堅持做潮流服飾領域，至於其他範籌則會考慮開第二個網站負責，「今年會做一個『MyFood』的平台，主力賣台灣食物，繼而會推出『MyPretty』賣護膚品，打算慢慢去分類推出不同的『My』平台，將產品進化一些獨立去做。有這個構思，主要是想大家諗起要買台灣食物就會諗到『MyFood』，一入去全部都是台灣當下最流行的食物；又如『MyPretty』裏面全部賣化妝護膚品，希望消費者好容易就會認得或想起我們。老實講我們無可能跟HKTVmall鬥去做一個大平台，但如果做單一個類別，我就有機會，而且可以做得更好一些。」想到這個構思，是源於他去年已夥拍台灣最大新零售解決方案公司「91App」在港開設合資公司，「這個新系統在去年中準備好，正籌備推出市場。

另一方面，他看到整個網購環境也悄然在改變，就連傳統的大型零售也要藉着開拓網店尋找出路。「其實自去年底我跟不同的零售業傾偈，他們都表示因社會事件令店舖無生意，要想辦法多個渠道讓客人購物，再加上像百佳、屈臣氏這類傳統零售雖然一早有網店，但過去不太重視，最近也變得進取了，所以我覺得經歷完這輪疫情之後，市場上面會好多公司去研究電商平台發展。我覺得香港本身已有好多品牌，其實可以跳過台灣那種走平台模式，由商戶建立自己獨立的網站，而不需再依賴一個平台。同時因為品牌最重要是同客戶有直接接觸，以及擁有客戶的收據，但一些平台只得銷售，卻完全不知道消費者的背景或喜好，所以平台可以是一個點綴或同時存在，但品牌更需要有自己的官網。」

黎文引入「91APP」來港，就是看準這方面的潛力。MyFood現在已試業，估計4月就可以公開讓香港商家參與合作，他們只要出貨，由我們負責系統、營運和寄貨，至於人流就要品牌向本身的會員推廣，我們也會借助MyDress的40萬會員。「因為去其他平台只得個渠道予客戶，但這裏卻可以培養到自己的客人在自己的平台購物，這是最值錢。試想一想，如果你叫客人去其他平台買你的產品，就等同將他送了給其他商戶，因為在一個大平台上面，他本來要買你的商品，但入去就會見到幾十款同類產品，這樣就有機會買了其他品牌。但如果進入自己的專屬網站，就不會出現這情況，這是最大分別。」

曾經在淘寶工作過的黎文，在電商行業打滾十多年，除了有一份情意結，更希望能靠一己之力推動行業發展，眼見近年香港形勢，更希望多出一分力，「其實我有件事想做，就是做一個Mymall出來幫助一些零售商，因見到香港這個情況，有好多品牌本身都有自己的客人，但無奈這段時間不方便去店舖購物，如果我有一個Mall就可以讓他們將些產品放上去，再通知客戶上網買，經這系統付款，我們則收到單後，可由商戶或我們幫他出貨，就當作多個銷售平台。我未必有好多資源去做到跟HKTVmall那種規模，但我可以拿個平台出來，起碼這個時勢幫得幾多得幾多，這是我正在構思的，既然外面有共享單車、共享空間，那麼我去做共享不台又可不可以呢？假設我有100個商家聚在一起，每人有1萬個會員，那麼我們就可以有一百幾十萬個會員，在這平台上形成一個社群，可以在上面做生意。」