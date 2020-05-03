【內房故事】直播賣樓成新潮流　碧桂園5／5首度出擊

在新冠肺炎影響下，為求促銷樓盤，網上直播賣樓成了內房股的新潮流，繼早前中國恒大（03333）、萬科企業（02202）後，今次輪到碧桂園（02007），將於下周二（5日）聯手湖南衛視一哥汪涵以及大張偉，在碧桂園官方抖音賬號上跨界直播賣房。

據碧桂園透露，此次直播售樓將覆蓋內地16省60多個城市，總數超過3000個樓盤單位，貨源規模遠超近期同行。從碧桂園對外發報的海報顯示，在5月5日晚上8點的直播現場，汪涵和大張偉將現場送出「一年海景房使用權」、「60天酒店免費住」、「3萬元購物券使勁花」、「16件智能家居全套送」及「遊學夏令營開心玩」等多重驚喜。

今年以來，碧桂園股價由12.48元，跌至本周三（29日）9.99元，跌幅近20%，遠遠跑輸大市。集團今年首3個月合同銷售金額累計1,008億元（人民幣，下同），較去年同期下跌約16%，主要是2月份銷售額按年大跌5成，至209.2億元所致，不過3月份銷售額已回升至470.4億元。

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近期不少房企紛紛參與這個新玩法，如恒大在4月24日與知名演員佟大為、淘寶TOP級主播烈兒寶貝聯手合作，38套特價單位被秒殺；萬科旗下的「萬科星城」在3月16日開盤，與明星作家艾靜一等四名KOL聯手直播，288套房7分鐘內被搶光，銷售額近3億元。

不過，有內地分析員認為，聯手明星進行直播促銷的舉動，與以往找明星出席品牌活動是同樣道理，更多是一項品牌活動，而非銷售行為。而且內地不少新盤均為樓花，本來可能存在虛假宣傳、交付質量等問題，網上售樓交易將會面對更多不明因素，相信夥拍明星售樓，短時間內難以成為主流銷售方式。