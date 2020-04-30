停課不停學要有效率　軟硬件要配合必須得宜

自教育局因疫情而宣佈停課後，學校響應「停課不停學」，廣泛應用網上學習。智能科技在教學上的角色日益重要，要滿足網上學習的需求，學界該如何選取合適的裝置呢？

現今筆記本電腦及平板電腦種類繁多，配備不同的運算效能及多種功能選擇，適合不同年齡層的學生需求。二合一可拆式Chromebook設計簡約，具備互動型教學應用程式促進與優化學習流程，而其觸控筆供直接手寫、低延遲的筆記記錄和圖形繪畫體驗，適合小學到高中生。

而修讀如設計、創意媒體及建築工程的學生，除網上學習外，亦要在家編輯影片及繪畫建築圖。同時，老師既要用Keynote、Edpuzzle等軟件製作網上授課材料，又要拍攝及編輯教學影片。因此，師生均需要運算性能強大的筆記本電腦，而Think系列電腦亦備受青睞。



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發展數碼學習契機

除了要選擇合適的個人電腦，一些簡單的週邊配置可營造更良好的學習環境，例如配有收音功能的藍芽揚聲器可提升視像教學或學習體驗。

在軟件方面，學界較多應用視像會議軟件Skype、Zoom及Microsoft Teams，而應用學習工具平台Flipgrid、Padlet及Seesaw也是學界新寵兒。為配合遊戲化的趨勢，讓學生更自主學習，一些學校更引入網上遊戲學習平台以提高學生學習興趣。



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最近的研究顯示，73%的全球受訪者相信，科技有助學生培養獨立學習和解決問題的能力。透過智能科技，儘管不能到學校上課，師生仍可以不同方式互動。「停課不停學」是一個契機，讓學界思考如何進一步發揮數碼學習的優勢。推動網上學習為促進教育轉型邁進一步，與合適的科技公司合作有助學界實踐數碼轉型。