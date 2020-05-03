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【港股分析】仲想有高息派？ 咁要睇呢個板塊

股樓投資 18:32 2020/05/03

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市況4月雖然由低位反彈，仍未見有明顯起色，投資者避險情緒依然濃厚，故大家開始向高息股動腦筋，不過傳統高息股如公用股近年息率未算吸引，較高息的滙豐控股（00005）更取消派息，資金開始轉投一些新興的高息股，如房地產信託基金（REITs）。REITs的特點是主要收入來自租金，因此收益穩定，今次會從三大要素，教大家挑選一隻好的房產信託基金。

【息率】

按證監會的《房地產投資信託基金守則》規定，房地產信託基金每年必須將不低於90%的淨利潤以紅利形式分配給信託單位持有人，即是基金若有10元純利，最少會把9元派發給股東，因此派息比率（Payout Ratio）比其他股份都高，而息率（Dividend Yield）也是REITs的其中一個重要指標。

　以領展（00823）為例，她是所有上市REITs之中市值最高，但同時是當中息率最低的一隻，今年預測年息率4.2厘，其實是反映資金較看好此股。公司近年不斷重整物業組合，又進軍國內，動作多多，備受投資者追捧也理所當然。

相關文章:【iMoney港股分析】內銀迎季績期　教你睇三大重要指標

【物業類型】

投資者在分析REITs股份時亦應留意公司主打的物業類型，即收入分布主要來自哪類型物業，總括來說，REITs的物業組合多以寫字樓及商場為主。領展及置富產業信託（00778）旗下資產主要為屋苑大型商場，市場也對這類型REITs最熱捧；陽光房託（00435）及冠君產業信託（02778） 則是以商廈為主；至於富豪產業信託（01881）則以酒店資產為主。除本地物業資產外，有部份REITs主打內地項目，包括越秀房地產信託基金（00405）及匯賢產業信託（87001）。

【負債比率】

跟據《房地產投資信託基金守則》，規定了房地產信託的負債比率上限為資產總值的45%。負債比率低的話，代表公司未來仍有空間去借入更多資金，以擴充業務，反之亦然。市面上的REITs當中，普遍負債比率都偏低，置富產業信託，冠君產業信託及泓富產業信託（00808）等本地REITs，負債比率均在20%附近，有充足資金空間作日後發展之用。


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撰文 : 葉志偉

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