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【不能休息的男人】Elon Musk ：「我最憎放假！」

環球政經 21:38 2020/04/29

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各位讀者，首先要恭喜大家成功挨過無盡的工作天，踏入一連數天的長假期，能夠睡到自然醒絕對是一種福氣。不過，這個世界上有種人叫工作狂，他們一放假便會感到渾身不對勁，Tesla的靈魂人物Elon Musk曾經對外宣稱放假會死。

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當然，這番言論被不少網民認爲志在炫耀，不過Elon Musk之前對傳媒的分享，原來他每逢放假都會發生不幸事件。2000年，Elon Musk與首任妻子Justine渡蜜月時，在上機前卻被當時公司X.com其他高層向董事會提出不信任動議，最後更被罷免其行政總裁職務。

相關文章：Tesla自動識別紅綠燈及停車標誌　率先供美國車主使用

同年12月，Elon Musk與 Justine再前往巴西及南非補渡蜜月，卻不幸在南非感染嚴重瘧疾，在當地兩間醫院求醫，結果誤診。他後來在其自傳中，亦提及此事。也許經過連番的放假不幸事件後，對放假產生恐懼，希望大家不會像這位 Tesla 靈魂人物一般，祝大家有個美滿假期。

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