【丘質故事】「豬」事不順　蒙牛係代言人殺手？

就算少睇娛樂版，都知台灣明星「小豬」羅志祥近期一身蟻，估唔到呢隻豬仔嘅威力，可以延伸到股票市場。蒙牛乳業（02319）早前搵左佢做旗下品牌純甄嘅代言人，點知上周三（22日）推出代言廣告，宣傳呢位「亞洲舞王」，翌日（23日）就爆出醜聞，搞到要急急抽起宣傳，換上另一位代言人趙麗穎的廣告。最慘係拖累埋股價，周三（29日）受事件不斷發酵，單日跌近3.7%。

跌咁多都係因為大批內地網民喺微博呼籲抵制羅志祥，仲要罷買其代言產品，當然包括埋蒙牛啦！睇落蒙牛好似好慘，但原來蒙牛以往同旗下代言人八字好似唔多夾。

2018年俄羅斯世界盃，蒙牛成為全球官方贊助商，仲請埋美斯擔任代言人，點知頭兩場分組賽美斯一球都入唔到，有網民歸究係蒙牛發功，更恥笑「飲蒙牛，無入球」，到第三場比賽入波後，蒙牛隨即出帖為自己平反，點知美斯所屬的阿根廷國家隊真係緣盡十六強，令呢位阿根廷球星在國際賽繼續成為無冕帝皇。

除左羅志祥之外，蒙牛早前亦簽下內地歌手肖戰為代言人，其粉絲又唔生性，舉報同人小說中傷肖戰，引起網絡輿論，更發起杯葛其代言的蒙牛真果粒產品，大家上網打「227事件」，就會了解到係咩事，事情到而家仲未平息。

點知一波未平，一波又起，肖戰之後又來一個羅志祥，蒙牛本身希望藉其主持嘅綜藝節目，帶動產業銷售，點知偷雞唔到蝕渣米，甚至有人發起「棄蒙牛，飲伊利」，分分鐘益埋競爭對手伊利集團。

p.s. 有人話成龍係代言品牌殺手，唔知如果佢代言蒙牛，係邊個出事先呢？

p.s.2 唔講唔知，原來本港藝人陳偉霆都係蒙牛代言人，但如果小豬叫亞洲舞王，咁「的士陳」又應該點稱呼？

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