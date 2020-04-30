  • 30°C
香港時間 : 2020430日 (四) 15:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:負資產急增

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【丘質故事】「豬」事不順　蒙牛係代言人殺手？

股樓投資 14:33 2020/04/30

分享：

就算少睇娛樂版，都知台灣明星「小豬」羅志祥近期一身蟻，估唔到呢隻豬仔嘅威力，可以延伸到股票市場。蒙牛乳業（02319）早前搵左佢做旗下品牌純甄嘅代言人，點知上周三（22日）推出代言廣告，宣傳呢位「亞洲舞王」，翌日（23日）就爆出醜聞，搞到要急急抽起宣傳，換上另一位代言人趙麗穎的廣告。最慘係拖累埋股價，周三（29日）受事件不斷發酵，單日跌近3.7%。

跌咁多都係因為大批內地網民喺微博呼籲抵制羅志祥，仲要罷買其代言產品，當然包括埋蒙牛啦！睇落蒙牛好似好慘，但原來蒙牛以往同旗下代言人八字好似唔多夾。

2018年俄羅斯世界盃，蒙牛成為全球官方贊助商，仲請埋美斯擔任代言人，點知頭兩場分組賽美斯一球都入唔到，有網民歸究係蒙牛發功，更恥笑「飲蒙牛，無入球」，到第三場比賽入波後，蒙牛隨即出帖為自己平反，點知美斯所屬的阿根廷國家隊真係緣盡十六強，令呢位阿根廷球星在國際賽繼續成為無冕帝皇。

除左羅志祥之外，蒙牛早前亦簽下內地歌手肖戰為代言人，其粉絲又唔生性，舉報同人小說中傷肖戰，引起網絡輿論，更發起杯葛其代言的蒙牛真果粒產品，大家上網打「227事件」，就會了解到係咩事，事情到而家仲未平息。

點知一波未平，一波又起，肖戰之後又來一個羅志祥，蒙牛本身希望藉其主持嘅綜藝節目，帶動產業銷售，點知偷雞唔到蝕渣米，甚至有人發起「棄蒙牛，飲伊利」，分分鐘益埋競爭對手伊利集團。

p.s. 有人話成龍係代言品牌殺手，唔知如果佢代言蒙牛，係邊個出事先呢？

p.s.2 唔講唔知，原來本港藝人陳偉霆都係蒙牛代言人，但如果小豬叫亞洲舞王，咁「的士陳」又應該點稱呼？

 

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 丘梓健

美斯 羅志祥 歌手 股票

下一篇文章

【周末好去處】HKTVMall大抽獎吸客　5月「感謝祭」送東京雙人來回機票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【真人真事】半年未夠險成負資產　苦主：買樓安居都有錯？
【真人真事】半年未夠險成負資產　苦主：買樓安居都有錯？
金正恩專列停靠元山　CNN記者：金正日遺體就用火車運
金正恩專列停靠元山　CNN記者：金正日遺體就用火車運
【做齊2個Step】唔使2800元買64GB新iPhoneSE　入手256GB版慳1300元
【做齊2個Step】唔使2800元買64GB新iPhoneSE　入手256GB版慳1300元
曾擁數十個單位　沙士後近一鋪清袋　陳清白：「無諗過樓價跌剩三成！」
曾擁數十個單位　沙士後近一鋪清袋　陳清白：「無諗過樓價跌剩三成！」
金正恩葬禮在即？　北韓正搭建臨時閱兵式建築
金正恩葬禮在即？　北韓正搭建臨時閱兵式建築
【真人真事】千金散盡買滙豐　股價插痛老翁心
【真人真事】千金散盡買滙豐　股價插痛老翁心