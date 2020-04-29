【美股早市】道指彈450點 新冠肺炎新藥測試傳好消息

Google母企Alphabet上季業績佳，波音有信心獲得足夠流動性以資助未來業務，美股周三向好。而美國研發的新冠肺炎新藥瑞德西韋（remdesivir）測試傳出好消息，進一步推升美股，道指開市早段最多彈453點。

【Alphabet業績拆局】市場想要什麼 Google很清楚

【美股業績】波音盈轉虧50億 場外照升5%

波音（Boeing，美︰BA）縱上季業績遜預期，但公司表示，有信心獲得足夠流動性以資助未來業務。股價仍彈4.3%。

科網巨企Alphabet（美︰GOOG）業績理想，股價升8.2%，並帶動同業Facebook（美︰FB）、蘋果（Apple，美︰AAPL）和亞馬遜（Amazon，美︰AMZN）漲0.8%至5.1%。

瑞德西韋測試傳出好消息，藥廠吉利德（Gilead，美︰GILD）股價彈3.9%。

吉利德新冠病毒藥測試數據正面 市前急彈9%

【美國經濟】上季年率化GDP縮4.8% 海嘯以來最差

聯儲局即將在本港時間周四凌晨公布議息結果，市場預期局方不會減息，但可能會調整銀行存款儲備金比率，並關注聯儲局主席鮑威爾對新冠肺炎疫情影響美國經濟的說法。

美元在公布前夕反覆偏軟，美匯指數曾跌0.3%，報99.53的兩周低位；澳元續升，高見65.47美仙，升幅0.9%。

解封憧憬續增，金價下跌，現貨金曾挫0.6%，報1697.94美元。

美國官方原油庫存連續14周上升，上周增加899萬桶，低於市場預期的980萬桶。油價續升，紐約期油最多彈28.6%，高見15.87美元；布蘭特期油升12.6%，報23.03美元。

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