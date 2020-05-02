【教育股破頂】新《民促法實施條例》本年料落實　高等教育股或受惠

▲ 劉耀坤形容，高等教育行業短期來看，估值甚具吸引力，並透露指該行有份追蹤的高等教育股中，大部分均給予「買入」評級

教育股近來強勢，多隻股份破頂，除了資金追逐現金流穩定公司，板塊中的高等教育股更有一項政策憧憬，就是《民促法實施條例》本年有望落實，因為此舉不但對高等教育影響輕微，更反而有機會利好這批教育股。

根據2018年出爐的《民促法（送審稿）》，中央明言「集團化辦學，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協議控制等方式控制非盈利性民辦學校」，立時重創整個教育板塊。瑞銀證券中國教育行業分析師劉耀坤接受本報專訪時表示，教育行業對《民促法》實施「一直等了很久」，料條例有機會於今年落實。據他判斷，上述政策對高等教育股的負面影響不算太大，皆因相關學校可轉型為盈利性學校以作應對，主要考慮僅為向政府補回所擁校園之土地差價，以及解決稅項問題。

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由另一角度來看，他指相關高等教育學校轉型為盈利性學校後，可在學費收取方面更見彈性，故《民促法》一旦落實，反而有機會正面刺激該行業。劉耀坤形容，高等教育行業短期來看，估值甚具吸引力，並透露指該行有份追蹤的高等教育股中，大部分均給予「買入」評級。

揀股策略 留意併購力管理層

短期而言，肺炎影響雖值得關注，但他認為，高等教育學費乃按年收取，短暫休學料不會對收入帶來強勁衝擊，而且部分高等學校已把課程轉為綫上授課，一定程度上緩和疫情影響。

對於近年部分內地高等教育學校開始到海外收購不同項目，劉耀坤稱新學校所處的地區或國家，並非影響投資與否的決定性因素，建議選股時可監察兩大指標：（1）併購能力、（2）管理層管理學校的能力；前者可透過留意學校的財務狀況，以判斷其業務版圖能否進一步擴大，後者則指管理層收購學校後，能否為新學校帶來更多價值。



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