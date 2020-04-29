九龍城酒店突成檢疫中心人流暴跌　點解呢間小店生意仍做唔停﹖

上周港府突徵用九龍城富豪東方酒店作「等候檢測結果中心」，讓抵港無病徵但要通宵等候病毒檢測結果的人士留宿，引發地區人士不滿，遊人也避免前往該區。酒店成「檢測中心」後首個周日（26日），前往九龍城的外區客人流明顯大跌，以往假日區內人流不絕、馬路塞滿車輛的暢旺景象不再。

▲ 最近九龍城假日的人流明顯減少。

▲最近九龍城假日的人流明顯減少。

不過，位於太子道西362號的小店「榮華百購」於上周六（25日）逆市中開幕，生意「多到做唔停」，更有網民指見到有客人排隊等待店舖開門營業，究竟該舖有何吸引力﹖原來這家店舖以成本價售賣口罩及防疫產品，小記到現場所見，目測店內售賣的大部份的貨品都較超市或藥房便宜，如滴露50ML裝酒精搓手液的價錢為15元，較市場價約20.9元低；至於900ML裝的消毒火酒也只賣20元、花王牌2.5L的漂白水則賣19元。

▲榮華百購主要以成本價售賣口罩及防疫產品。



此舖原來由榮華藥業集團營運，該公司參加了由盛滙商舖基金創辦人李根興推出的「一蚊招租」優惠計劃，李根興在香港找到6家旺區的吉舖，向業主以每月一萬元承租最少三個月，並為店舖業主承包差餉丶地租丶管理費等雜費，再以每月一元優惠轉租予社福機構或其他能用街坊價售賣抗疫用品的商戶，舒緩業主壓力之餘同時回饋社會。而上述九龍城小店舖位面積約600平方呎，原本租金5.5萬元，現由榮華藥業以1元租入。

香港榮華藥業集團控股有限公司主席鄭建志向小記表示，「香港現時水深火熱，與市民一起抗疫才是家族幾代生意現時的首要任務，現在絕對不是發財時候，因此店內部分貨物會以成本價再加1元出售，或甚低於成本價，賺錢不是我們重要的目標，只希望能夠與市民齊過難關。為了惠及無法上街的客人，他們特設網站、並在店內放置智能櫃，令更多人輕易購買到防疫用品。」

▲香港榮華藥業集團控股有限公司主席鄭建志

雖然店舖開業剛好遇上區內酒店被徵用為「檢測中心」，但榮華百購的生意卻十分好，也比公司預期中生意更理想。目前該店享有的1元租金優惠為期三個月，鄭建志表示，即使三個月後要支付原價租金，但公司也有意繼續以低價向九龍城街坊出售貨品，對街坊來說絕對是個好消息。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！