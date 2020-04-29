【健康煮義】自製果醬 少甜多益（附食譜）

美國食品及藥物管理局（FDA）宣布全面禁制含有反式脂肪的「部分氫化油」（Partially Hydrogenated Oils）用於食物生產，指出這可以預防每年全國過萬宗因心臟病而死亡的個案，可見此人工油對身體的傷害性實在驚人。當局給予食品製造業3年緩衝期，在此期間，食品製造商必須將部分氫化油從食品中除去，或是向當局提出申請，在某些特殊產品上使用。

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部分氫化油含有反式脂肪，人們食用後會增加心臟疾病的風險，平日我們最常接觸到的人造牛油、餅乾、糕點等，都屬高危產品，購買時可先看看食品標籤，避免選擇一些有此成分的食品。

白糖增患癌症風險

除此以外，另一樣可對人體造成大破壞的是精煉白糖，當我們進食糖以後，會分解為葡萄糖和果糖。基本上我們的身體不需要果糖，而吸收果糖後，則需要靠肝臟來代謝分解，如果只是進食少量，或是在運動後進食，不會出現問題，但如果長期進食，肝臟要處理大量果糖之時，便會將其轉化為脂肪。

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當果糖轉化為脂肪後，肝臟會輸出極低密度脂蛋白膽固醇顆粒，但仍然會有不少脂肪存留於肝臟，隨年日積累，便有機會變為非酒精性的脂肪肝問題。有研究指，患有脂肪肝的人，比平常人多吸收2至3倍糖。

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同時，人體持續吸收精煉糖以後，胰島素水平會大上大落，不少研究認為，此情況有可能導致癌症；亦有研究指出，經常進食白糖的人士，患癌症的機會也會大大提高。飯後甜點成為不少港人的習慣，但也切記要有節制，或是以自家製的低糖點品來滿足口腹之慾，就更健康了。

自家製無添加果醬 食譜材料：士多啤梨2杯（切片）、梨1杯（切片）、椰子糖1杯、檸檬汁3湯匙 食譜步驟：

‧將所有材料放到鍋中，大火煮至滾起轉中火

‧一邊煮一邊攪拌，並把材料壓碎

‧煮至收水，約10至15分鐘，開始濃稠即可

‧放至密室瓶，待涼後放到雪櫃保存 食譜貼士：

‧可用壓薯蓉器將生果壓碎，更方便快捷

本文及食譜節錄於《iMoney Focus》健康煮義

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