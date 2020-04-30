【強積金】MPF可扣稅自願性供款一周年 滙豐收逾1.2萬份申請

▲ 本周五為強積金（MPF）僱員可扣稅自願性供款推出一周年，市場「一哥」滙豐指反應超預期。

強積金（MPF）僱員可扣稅自願性供款（TVC）自去年4月推出至今快一周年，5間受託人回應指反應積極，永明金融說最重手的供款逾100萬元；滙豐指至今收到逾1.2萬份申請；宏利更指供款人為稅季結束作最後衝線，3月的TVC開戶數目創新高。而BCT銀聯集團亦表示，首季開戶數目較上季急增近5倍。

滙豐香港退休金主管葉士奇表示，強積金可扣稅自願供款（TVC）推出一年，公眾反應積極， 透過強積金平台的靈活供款，為退休作更多儲蓄。而截至上周二（4月21日），滙豐強積金共收到超過1.2萬份申請。

葉士奇補充，由今年1月到3月，因成員希望在2019/2020年度的稅季完結前，把握稅務優惠，故開設TVC帳戶的申請，亦較去年下半年顯著增加。惟隨著稅季完結，雖然4月開設TVC帳戶的申請有所放緩，但供款人若希望選用月供形式，現開始供款可及早為退休準備作更多儲蓄。

至於宏利則指，TVC帳戶數目的市佔率超過30%，且留意到今年3月底課稅年度結束前，不少成員趕及開立TVC帳戶。單是3月的TVC開戶數目，已創下是自去年4月以來的單月新高。

宏利發言人又補充，整體來說，開立TVC帳戶人士以45歲以上，月入中位數達3萬元以上為主。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時透露，TVC在今年第一季的銷情相當理想，開戶數目錄得強勁增長。首季開戶數目較對上一季升近5倍。同樣，3月份開戶的數目更為顯著，相信與稅季結束，納稅人趕尾班車為自己「慳稅」有關。

劉嘉時又說，在開戶成員當中，約半數設定以自動轉帳作出每月供款 （direct debit authorization， DDA），最多人設定在5,000元的水平。而截至3月底，絕大部份戶口的金額在6萬元的水平，因此乃扣稅上限。可是稅季過後，TVC申請在本月略為回落。

但她提醒，經濟氣氛和疫情也為TVC帶來契機，因不少投資者對選擇投資產品趨審慎；在眾多可扣稅產品中，TVC是最具彈性的一項，入場費低，又可隨時停供及重新供款，所以更具吸引力。另外，疫情令不少人留家工作，可善用時間整理自己的MPF。事實上，留意到近月有更多人利用BCT的TVC網上開戶平台開戶，顯示MPF數碼化成大趨勢。

此外，永明金融表示，該公司於去年第4季才推出TVC，截至今年3月底TVC帳戶總數接近三千個，但其平均供款金額遠比起市場平均數約31,700元、高出兩萬元，可見成員反應熱烈。

永明金融又說，旗下TVC成員平均供款額約5.1萬元；最大額供款更約有 100萬元。而稅季過後至今仍收到數十份TVC申請，平均供款額亦有3.5萬元。申請數目有所減少實屬正常，加上在疫情影響下，打工仔或需更多的考慮。不過，相信疫後經濟回復平穩，供款人會更積極為退休安排作適當的部署。

中銀保誠則說，TVC推出至今，新增TVC供款帳戶及規模錄得一定增長。而稅季過後，受到疫情及經濟放緩多重影響，TVC開戶及供款額亦有所下降；可是，亦有客戶趁現市況低迷，於新稅季開始便作出TVC供款。

積金局回應查詢指，暫擬於5月初公布具體數據。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪