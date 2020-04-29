【健康煮義】菠蘿能止咳？（附食譜）

話說筆者曾出走到三藩市，長途機加上當地日夜溫差太大，人放鬆下來便病倒，上呼吸道感染，發燒且咳個不停，已有多年沒有出現這種情況，筆者個人非常抗拒服食感冒藥後那種疲倦不堪的狀態，加上仍在進行癌症療程，不想再加重身體負擔，很多時都會先找一些天然的輔助方法。如這次，筆者實在不願喝咳藥水，不想整天昏昏欲睡，便嘗試天然菠蘿止咳配方。

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不少朋友聽到菠蘿兩字，第一反應都是認為會令咳嗽更嚴重，可是筆者試後，效果非常好，早上還是咳嗽得厲害，灌了一杯後，一整天也沒有再咳嗽。回港後，見一位朋友同樣受咳嗽困擾，着他試試吃菠蘿，他的回應是「喉嚨和咳嗽情況大大改善！」曾有研究指菠蘿比起藥房買到的咳藥水，對減輕咳嗽有效近5倍，對於這數字，雖仍有不少爭議，但筆者認為一試無妨。

蛋白酶成分可抗炎抗癌

為何菠蘿能止咳？全因其含有的獨特物質——菠蘿蛋白酶，而且只有新鮮菠蘿才有，此蛋白酶成分可以直接被人體吸收，具有抗炎、抗感染的特性，能夠阻止細菌生長，可以幫助紓緩關節炎、咽喉發炎等情況，亦可化解痰粘液。在德國，菠蘿蛋白酶更被批准用於增強免疫系統和治療炎症，一般於鼻竇手術後都會用到。

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最吸引筆者的是有醫學研究指菠蘿蛋白酶可以對抗癌症，今年英國《每日郵報》（Daily Mail）亦報道了一位甲狀腺癌患者拒絕接受化療，只靠吃菠蘿和其他生果，成功痊癒的故事。故事主人翁Candice癌症擴散，醫生說她只能多活5年，後來她完全改變生活習慣，天天最少吃3個菠蘿，還加上其他蔬果、運動，保持心境愉快，持續這樣的生活，半年後癌症已幾乎完全消失，其醫生接受訪問時只說他也解釋不了原因。

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除了菠蘿蛋白酶，一杯菠蘿汁更供給身體每天維他命C所需量的一半，改善身體新陳代謝，亦加快傷風感冒痊癒。菠蘿汁又含有礦物錳（Manganese），加強身體攝取鈣質之餘，同時有助將碳水化合物和脂肪轉化給身體作能量，更促進神經系統功能。

天然菠蘿止咳配方 食譜材料：菠蘿1/4個（小的半個）、檸檬1/4個、薑兩片 食譜步驟：

‧菠蘿去皮切小件

‧檸檬外皮洗淨，不用去除

‧所有材料放入榨汁機，榨成汁後即可飲用 食譜注意：

‧請不要以加工菠蘿汁代替新鮮菠蘿，因加工產品或許已加入糖分或其他化學成分，飲用後或出現反效果

‧咳嗽情況持續的，請務必徵詢醫生意見

本文及食譜節錄於《iMoney Focus》健康煮義

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