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疫情危中有機　企業加速數碼轉型

科技 15:00 2020/04/30

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疫情有助企業加快數碼轉型，「隨選服務（Service on Demand）」在疫情中亦成功攻佔市場，並成為科技應用更普及的契機。

新冠肺炎疫情肆虐，為防範病毒傳播，學校停課、政府和企業都安排員工盡量留家工作，市民亦減少外出消費。但所謂「有危就有機」，風投公司Bond Capital發表《網絡趨勢報告》，顯示疫情亦可能有助企業加快數碼轉型，「隨選服務（Service on Demand）」在疫情中亦成功攻佔市場，並成為科技應用更普及的契機。

疫情改變人們既有的生活方式，企業開始嘗試在家工作模式，就連學校也開始採用視像會議工具授課。（法新社資料圖片）

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科企化先鋒　多方面抗疫

科技企業巨頭成為抗疫期間的先鋒，Facebook（fb）與Google在各自的平台上，積極揭露有關病毒及防疫的正確消息，並盡力打擊不實資訊與假新聞，助民眾接收正確的防疫資訊。而Apple更向全球醫療人員捐贈超過2,000萬個口罩，也同時投入防護面罩的生產；Amazon則盡力在疫情下維持人們日常生活所需，將防疫產品送到消費者手中；而Microsoft近期也與醫療企業共組團隊開發一款名為「Plasmabot」的聊天機器人，引導痊癒者主動捐贈血漿協助藥物研發。

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此外，不少人在疫情期間都選擇留在家中，出行服務廠商Uber、Lyft，以及住宿服務平台Airbnb的業務都遭受重大打擊。不少餐廳食肆都轉向透過外賣服務及優惠，冀減低疫情帶來的影響，並驅動食品外送平台的快速興起。而隨着市民減少外出，電商網購行業漸趨盛行，零售商紛紛轉型綫上銷售。

不少餐廳食肆都透過外賣服務及優惠，冀減低疫情帶來的影響，並驅動食品外送平台的快速興起。（法新社資料圖片）

隨選服務興起　工作自由具彈性

從整體角度來說，隨選服務在疫情中成功攻佔市場。報告認為，美國的隨選服務仍有不少發展空間，且相關的隨選工作已經在求職市場上逐漸普及。早前Amazon宣布增聘10萬名工人，Instacart也宣布招募30萬名臨時員工，以應付疫情期間急漲的需求。這些工時較為彈性，又能自我分配時間的工作，成為艱難時期被裁員工暫時謀求生計的好去處。

記者：施雯雯

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