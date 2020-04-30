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【零售寒冬】直播帶貨「錢途」無限好？　莎莎卓悅也大玩直播

金融經濟 12:30 2020/04/30

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新冠肺炎疫情下，香港封關措施未解除，今年五一黃金周注定不一樣，缺少「金主」內地旅客，加上消費意慾疲弱，實體零售店生意復甦無期，零售商紛著眼力拓綫上平台，卓悅 （00653） 、莎莎 （00178） 等零售商乘內地直播帶貨風潮，絕境求生。

本港零售商也加入直播行列

近日，卓悅及莎莎開始在Facebook直播。當中，卓悅夥拍不同KOL進行直播，例如首場直播邀請名模陳繹嵐（Eunis，前稱陳嘉容），並在直播期間設有限時綫上優惠。

事實上，早前筆者曾在六福 （00590） 店內見到數名直播主開直播銷售產品，有店員透露，個別店舖每周均會進行該類活動數次，疫情爆發後次數變頻繁。

所謂「直播帶貨」，即是結合視頻直播及線上促銷的混合體。這種新零售的銷售模式早已在內地直播平台抖音，快手等興起，且吸引不少電商參與。阿里巴巴 （09988） 旗下的淘寶去年直播帶貨的商品交易總額（GMV）超過2000億元人民幣，佔淘寶及天貓的GMV約3%至4%。

疫情下直播帶貨銷售倍增

疫情下催生直播帶貨的熱度，根據中信證券研究部統計，今年3月與1月比較，TOP20主播帶貨品牌數增長超3倍，預計銷售額增長2.7倍，開播場次增長1.7倍，觀眾人次增長2.2倍，觀看次數增長2.3倍。由此可見，直播帶貨「錢途」無限。

本港零售商大玩直播，未來可否直接複製內地的模式仍是未知知數，皆因Facebook未有電商接駁功能，同時對本地零售市場仍是「新鮮事」，不過，若零售商不另闢蹊徑，只靠減價促銷難以求存，並為香港零售業帶來新機遇。

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編輯：袁諾曦

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