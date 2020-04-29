官方及代理樓價指數回升　樓市復甦在即？

新冠肺炎疫情有所緩和，睇樓量明顯回升，樓價彷彿見底。反映二手樓市走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報175.90點，比上周175.68點，按周升0.12%，連升兩周。中原研究部高級聯席董事黃良昇說，疫情有緩和跡象，樓市氣氛好轉，在用家入市支持下，二手買賣持續暢旺，又稱未來幾周，如果CCL回升，調整正式結束。

黃良昇說， CCL三大整體指數齊升兩周，終止早前3周齊跌的局面，樓價明顯止跌回穩。四區指數方面，新界西CCL Mass最新報164.00點，創9周新高，按周升2.61%，升幅更是92周以來最大。他預計，新一輪旺市由新界西開始，帶領未來整體樓價止跌回升。

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據差餉物業估價署公布，3月私人住宅售價指數止跌回升，按月升0.4%，按年跌0.8%。總結今年首季，樓價累跌約1%。不過，租金指數則按月跌2%，創近3年低。萊坊林浩文說，指數比預期好，但未反映疫情影響，也並不代表樓價止跌回升。他續說，近日疫情有回穩跡象，估計未來一至兩個月，成交量回升。

事實上，據金管局數字顯示，逾六成業主供完樓，除非急需資金周轉，否則不會劈價賣樓，故樓價甚難大跌。不過，受疫情影響，經濟轉差，失業率持續上升，租客承租能力大不如前，對租金市場影響較大。一般來說，租金走勢與樓價關係密切，假如租金持續下跌，樓價也易跌難升。

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