【疫市營商】本地物流公司　推網購集運平台轉型

▲ 駿高速運近年積極發展電商業務，推出網購平台及集運服務，圖為執行董事陳國威（左）及總經理戴景峯。（陳國峰攝）

新冠肺炎來襲，各行各業面臨轉型困境，本地傳統物流公司駿高控股（08035）下的駿高速運，近年開拓綫上業務，推出35Plus網購平台，積極發展電商業務。疫情下，網購生意上升，更帶動客戶使用旗下的物流服務。

35Plus網購平台於2018年成立，其執行董事陳國威（Edmond）表示，公司近年積極發展電商業務，推出綫上購物平台，平台透過與現有客戶合作，允許商戶將貨品上架，幫助客戶進軍B2C市場，開拓更多銷售途徑。

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Edmond認為，35Plus目前仍處於起步階段，平台需要有準確定位，才能讓消費者留下印象。「坊間推出不少網購平台，但普遍售賣商品的種類繁多，五花八門，反而失去特色。」目前平台主要銷售母婴類，保健類及美粧類產品，並針對三大類產品的主要目標消費群，主力吸納目標客戶。

雖然駿高速運主營物流生意，Edmond相信公司豐富的物流送貨經驗，有助網購平台發展。他續指，公司擁有自家物流團隊，於本地設有大型貨倉，幫助處理賣貨及送貨等程序，可在平台營運上提供支援。

▲ Edmond認為，35Plus目前仍處於起步階段，平台需要有準確定位，才能讓消費者留下印象。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情爆發後，本地口罩供應緊張，為幫助市民抗疫，平台不僅售賣濕紙巾，酒精搓手液等抗疫用品，更與生產商合作，推出自家口罩品牌35Plus，在内地生產成人及兒童口罩，並於平台銷售，平均每個月有5,000盒口罩推出市場。

Edmond指，口罩到貨後，才會放到平台上銷售，冀建立良好口碑。另外設有自取點供客人到場取貨。他直言，售賣口罩對平台有很大幫助，開設平台初期，顧客人數不足1,000人，現時已超過1萬位客戶。相比起疫情前，網站的瀏覽量、購買量及客戶人數都有可觀增長。他透露，市場對於口罩需求仍然很大，若當日有口罩出售，單日生意額可達到20萬。

「雖然短期內招攬不少客戶，但疫情過後仍然要生存。」他指，平台會繼續推出防疫用品，亦積極推廣保健及美粧等產品，更會以贈品、限定套裝等形式出售。Edmond計劃，未來會在各地發掘更多商戶，擴大加盟商戶數目，為消費者提供更多類型商品。

現時，35Plus平台每個月營業額達7位數字。除了發展網購業務，最近駿高推出365Post海淘集運服務，並整合35Plus網購平台，於長沙灣開設首間門市，為顧客提供取貨等服務。

▲ 近日，35Plus網購平台於長沙灣開設首間門市，方便顧客到現場取貨或選購貨品。（受訪者提供圖片）

物流定單碎片化 成未來國際貿易趨勢

該公司總經理戴景峯（Rem）指出，近年國際貿易市場出現變化，很多國內外貿易已逐漸分散為碎片化訂單，改變傳統物流營運模式。近年，公司速遞生意不斷增長，反映B2C業務有很大發展空間。5年前，公司已逐漸轉型做小型包裹生意，最近更推出集運服務，主要經營小型速運商品貿易，為中小型企業或個人客戶提供服務。

▲ 戴景峯（Rem）指出，本地消費者綫上購物消費力強勁，未來海外或本地客戶的集運需求大，集運服務將有助公司長遠發展。（陳國峰攝）

他續指，以往公司多數與大型企業合作，雖然一次過的交易貨量龐大，但需要配合空運、船運公司的倉庫位置，才能囤積存貨。「經營小型集運服務，可以自行控制成本及設備，彈性作出安排，甚至沒有存貨壓力，享有更大發展空間。」

記者：李寶如

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