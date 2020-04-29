【在家工作】疫情下用戶激增300萬　Google Meet免費企業版延長至9月30日

▲ Google Meet 宣佈向所有Google個人用戶，提供免費視像會議功能到今年9月。

新冠肺炎疫情未遏，不少企業仍實施在家工作，視像會議服務需求大增，Google早前就為旗下視像服務進行品牌重塑，將Google Hangouts更新為Google Meet，並向所有用戶提供免費Meet會議功能到今年9月。

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Google Meet屬於G Suite內其中一個功能，是從Google Hangout延伸出來的的企業版視像會議服務。繼早前所有G Suite及G Suite教育版用戶可免費使用企業版進階功能，Google宣佈進一步讓所有Google個人用戶（如@gmail.com個人用戶）可免費使用Google Meet視像會議功能。

Google表示，自今年1月起，Google Meet的全球每日最高用量比以往飆升達30 倍，4月初開始，每天新增約 300 萬名新用戶，舉行的視像會議時數高達30億分鐘。為配合與日俱增的需求，Google 個人用戶（非 G Suite 用戶）可以免費透過Google Meet 網頁版（meet.google.com）及Android 和 iOS版舉辦100 人同時參加的視像會議，由即日起至2020 年9月30日，視像會議時間不會有60分鐘限制。不過 Google 指出，為保障用戶安全，用戶如要使用 Google Meet 免費功能，必須先到 https://landing.google.com/googlemeet 登記成為Google用戶。

此外，Google同時新增G Suite Essentials版本，讓非G Suite客戶使用Google Meet 進階功能。進階功能特別適合中小企使用，用戶可透過電話號碼參與視像會議、該功能支援大型會議、會議錄影等。而G Suite Essentials則提供基本的協作功能，包括可安全與團隊在Google Drive 分享檔案，以及支援多人實時協作Google文件、試算表和簡報功能。

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Google Meet 最多可讓 250 位參與者進行會議、每場會議直播可容納 100,000 位線上收看，而會議記錄又可保存到Google雲端硬碟。是次免費延長開放企業版，外界猜測是希望藉免費使用，讓更多人可以體驗 G Suite的各項功能。

責任編輯：施雯雯

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