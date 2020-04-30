  • 26°C
香港時間 : 2020430日 (四) 20:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【科技抗疫】本地企業配合人工智能　推自動體溫檢測方案

科技 19:00 2020/04/30

分享：

本地專門提供工業相關解決方案的「海獅機械」（HSM Industrial Solution）日前因應疫情推出了自動體溫檢測、自動清潔機械人方案。

近月不同商場、企業陸續因應新冠肺炎疫情訂立清潔消毒指引、派員駐守出入口測量體溫等，降低病毒群聚感染的風險。本地專門提供工業相關解決方案的「海獅機械」（HSM Industrial Solution）總經理蘇耔翱表示，日前為此推出了自動體溫檢測、自動清潔機械人方案，冀與業界人士共同應對；並會針對不同企業需求，提供客製化解決方案。

自去年底內地爆發疫情的消息傳出，該公司就開始思考如果利用已有技術，協助應對疫情，花約數月及約100萬元成本，推出最新的自動體溫檢測方案。

較簡單的做法是用一個支架配合我們的機械人系統，已可於5米內同時為多人檢測體溫。

海獅機械最新的自動體溫檢測方案可於5米內同時為多人檢測體溫。（受訪者提供圖片）

【附教學】WhatsApp一鍵查身邊有否隔離人士、檢疫大廈資料

【科技抗疫】微軟改進軍用Hololens 2　快速檢測士兵體溫

清潔機械人 自動建地圖導航

而其最近推的「LOOY清潔機械人」系統配合激光雷達（LiDAR）、深度攝像頭、超聲波傳感器等，能自動建立地圖並導航。他舉例指，機械人會辨識阻礙物並決定新路綫，同時紀錄清潔狀況，自動導航完成消毒清潔任務。

他分享稱，公司主要負責機械人的軟件部分，透過結合人工智能，可實時、自動生成數據化工作報告，讓管理者能藉其電腦軟件系統，實時地監管清潔工作質效；其他部分則由內地公司配合開發，去年已正式推出。

此外，亦明白到不少本地公司都遇上「土地問題」及成本限制，該方案亦有提供不同尺寸的機械人，供寫字樓、學校、屋苑等的機械人，並提供試驗計劃予客戶。

科技券宜放寬 助中小企解燃眉

眼見各行業受近日新冠肺炎疫情影響，面臨經營危機，他建議政府應放寬資助計劃如「科技券」的限制，助中小企解困。

科技券計劃的資助範圍提到，若申請者自行直接購買、租用或訂購在市面上的現成設備或硬件，而超逾項目成本的50%，一般不會獲科技券計劃資助。不過他指出：

科技券資助着眼點以軟件為主，而事實上有不少項目同時涉及軟、硬件應用，結果變相令資助金額減少。

所以，他建議政府應提供更全面的資助，並降低有關門檻。

【居家防疫】Switch遊戲《集合啦！動物森友會》打破全球銷量紀錄

責任編輯：張寶燕

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【留家抗疫】眼睛去旅行　迪士尼遊樂設施YouTube免費體驗
今日
【留家抗疫】眼睛去旅行　迪士尼遊樂設施YouTube免費體驗
【千古難題】微軟改Word規則 句號後空兩格是錯誤
2020/04/25
【千古難題】微軟改Word規則 句號後空兩格是錯誤
【疫市營商】電子支付消費購物增　意大利單月增逾8成
2020/04/28
【疫市營商】電子支付消費購物增　意大利單月增逾8成
【數碼轉型】本地機械設備商轉型　供客制化方案兼顧軟件需求
今日
【數碼轉型】本地機械設備商轉型　供客制化方案兼顧軟件需求
疫情 軟件 電腦軟件 人工智能 導航 機械人 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【疫市營商】中小企如何借助科技券 加快轉型留住客人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
任天堂二代Switch主機規格曝光　效能提升並設有雙屏幕
任天堂二代Switch主機規格曝光　效能提升並設有雙屏幕
小米Note 10 Lite 即將上市　配備6400萬五鏡頭相機
小米Note 10 Lite 即將上市　配備6400萬五鏡頭相機
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【科技抗疫】微軟改進軍用Hololens 2　快速檢測士兵體溫
【科技抗疫】微軟改進軍用Hololens 2　快速檢測士兵體溫
【科技抗疫】本地設計可重用口罩MASKSAVER　體現STEM精神
【科技抗疫】本地設計可重用口罩MASKSAVER　體現STEM精神