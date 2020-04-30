【科技抗疫】本地企業配合人工智能　推自動體溫檢測方案

▲ 本地專門提供工業相關解決方案的「海獅機械」（HSM Industrial Solution）日前因應疫情推出了自動體溫檢測、自動清潔機械人方案。

近月不同商場、企業陸續因應新冠肺炎疫情訂立清潔消毒指引、派員駐守出入口測量體溫等，降低病毒群聚感染的風險。本地專門提供工業相關解決方案的「海獅機械」（HSM Industrial Solution）總經理蘇耔翱表示，日前為此推出了自動體溫檢測、自動清潔機械人方案，冀與業界人士共同應對；並會針對不同企業需求，提供客製化解決方案。

自去年底內地爆發疫情的消息傳出，該公司就開始思考如果利用已有技術，協助應對疫情，花約數月及約100萬元成本，推出最新的自動體溫檢測方案。

較簡單的做法是用一個支架配合我們的機械人系統，已可於5米內同時為多人檢測體溫。

▲ 海獅機械最新的自動體溫檢測方案可於5米內同時為多人檢測體溫。（受訪者提供圖片）

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清潔機械人 自動建地圖導航

而其最近推的「LOOY清潔機械人」系統配合激光雷達（LiDAR）、深度攝像頭、超聲波傳感器等，能自動建立地圖並導航。他舉例指，機械人會辨識阻礙物並決定新路綫，同時紀錄清潔狀況，自動導航完成消毒清潔任務。

他分享稱，公司主要負責機械人的軟件部分，透過結合人工智能，可實時、自動生成數據化工作報告，讓管理者能藉其電腦軟件系統，實時地監管清潔工作質效；其他部分則由內地公司配合開發，去年已正式推出。

此外，亦明白到不少本地公司都遇上「土地問題」及成本限制，該方案亦有提供不同尺寸的機械人，供寫字樓、學校、屋苑等的機械人，並提供試驗計劃予客戶。

科技券宜放寬 助中小企解燃眉

眼見各行業受近日新冠肺炎疫情影響，面臨經營危機，他建議政府應放寬資助計劃如「科技券」的限制，助中小企解困。

科技券計劃的資助範圍提到，若申請者自行直接購買、租用或訂購在市面上的現成設備或硬件，而超逾項目成本的50%，一般不會獲科技券計劃資助。不過他指出：

科技券資助着眼點以軟件為主，而事實上有不少項目同時涉及軟、硬件應用，結果變相令資助金額減少。

所以，他建議政府應提供更全面的資助，並降低有關門檻。

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責任編輯：張寶燕

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