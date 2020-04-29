【定期存款】7行鬥減港元定存息 無懼3間虛銀突擊

▲ 眾安（ZA Bank）指5月續推「用戶推薦」獎賞計劃；但暫未透露新客會否續有3個月享3.5厘高息。

長假在即，但昨天（4月28日）本港獨角獸WeLab旗下虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）宣布試業，更推3個月港元定存最高享4.5厘；以相同存期計，為市面第2大高息（見表）。但這兩天仍有7間傳統銀行無懼市面3間虛銀鬥高息突擊，紛紛策動前哨戰照減息，包括東亞 （00023） 及華僑永亨撤兩厘息；招商永隆、集友、建行亞洲、交銀香港及大新 （02356） 亦全面減。專家預計下周已踏入「5窮月」，料業界隨拆息跌穿1厘大關而再減；及至臨近5月底才掉頭全面加息，主因有2，包括︰憧憬京東擬最快於6月在港作第二上市，市傳集資逾250億元，或為今年最大IPO；以及為半年結的頭寸早作布署。

比併港元3個月定存年息，雖然冠全城是天星銀行的5厘；不過，「高息王」快將消失，畢竟天星作為本港第2間試業的虛銀、於3月底試業，今天（4月29日）剛好滿月；而該行曾於試業翌日（4月1日）即作突擊，向2,000名特選客提供3個月港元定存息率高達享5厘，但此優惠至下周三（5月6日）屆滿截止。

該公司透過公關今午回覆，暫無意把此高息優惠延期。天星的5厘破頂息，門檻低至1元；但追息族若要賺取較可觀的利息，至少須存入1,000元或以上，上限則為10萬元。

天星5厘特高息 下周三到期不再順延

天星的公關表示，天星銀行啟動試業至今約一個月，參與試業的顧客對推出的活動，以及定期產品反應正面；而本階段的推廣將於5月6日正式結束，試業推廣的優惠亦將同時定結。

至於首間虛銀、眾安（ZA Bank）曾於4月16日出擊，向獲推薦的新客加息，現有客戶每推薦一名客戶成功開立ZA Bank帳戶，推薦者可獲200元現金獎賞，現金獎賞並無上限；而新客戶則可獲兩厘加息券，即最高息3.5厘，上限為5萬元，存款期也是3個月，加息券於成功推薦後15天內有效。而此優惠亦於明天（4月30日）截止。

公司透過公關今晚回應指，早前推出的「用戶推薦用戶」計劃反應熱烈，將秉持用戶共創的理念，於5月繼續此活動； 獎賞詳情會很快通知現有用戶。但發言人暫未具體回應，會否再以3.5厘作獎賞。

要是天星的「5厘突擊」超高息已是倒數，將令該行的相同存期最高息頓變為2.3厘，因天星於4月17日曾把3個月年息驟加0.45厘，新息率至2.3厘；同樣合資格客戶的起存額為1,000元，上限500萬元。

匯立3個月港元定存4.5厘息 將成新「高息王」

如此一來，港元3個月定存的「高息王」快將由匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘取代；惟其玩法較特別，該行會從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中邀請約2,000位用戶參與試業。試業期間用戶可享3個月、最高4.5厘的港元定存優惠利率；以存款上限10萬元計，即最多賺息1,125元。

可是，要自動集合不同用戶才享最高息，先以1.75厘為港元定存利率基準，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，簡言之，是以每星期為基準，只要60人成功敘造定存，每名用戶存入首10萬元將可獲最高4.5厘，上限為10萬元，最多3個月。

1個月拆息或失守1厘 傳統銀行毋須急加存息

東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆指，1個月港元拆息（Hibor）已6連跌，作為市場主要供樓計劃的H按息，以市場低至H+1.24厘計，H按實際息率已回落至最低約2.47厘，即已跌穿現時2.5厘的封頂息率。況且，下周初已是5月，料跟樓按掛鈎的拆息可能進一步跌穿一厘，而虛銀暫仍是小眾的玩意，按理傳統銀行毋須急於迎戰還擊；相反將隨拆息偏軟而全線減定存息。

葉澤恆補充，及至5月中下旬才恢復加息，基於市傳京東已秘密提交上市文件，擬最快於6月回港第二上市，集資逾250億元，或為今年最大IPO；且掀起其它如百度及攜程等中概股回歸潮。再者，半年結臨近亦對資金有較大需求。

對於3月港元存款按月減逾488億元，或0.7%，葉澤恆指，主要是熱錢轉投美元及人民幣等，並未反映本港走資，相信港美息差縮窄至低於0.5厘，套息活動才收歛，金管局毋須「接錢」；然而，現市況仍處於水浸。

另方面，渣打香港今天短加長減港元定期存款息率，包括把3個月短存調升0.2厘，新息率至1.4厘；反觀卻齊減半年及一年期0.1厘，當中6個月新報1.1厘，一年長息更只得0.8厘。可是，這間發鈔行維持針對大戶3個月享2.25厘；但要求全新指定理財戶及100萬元新錢。至於剛上調的3個月短存享1.4厘，附帶條件較寬鬆，如門檻只須10萬元新資金。專家料發鈔行加短存，似為拉近與全新客戶的息率差距，暫未必掀中小行鬥跟加。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪