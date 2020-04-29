  • 23°C
香港時間 : 2020430日 (四) 03:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【定期存款】7行鬥減港元定存息 無懼3間虛銀突擊

金融經濟 23:50 2020/04/29

分享：

眾安（ZA Bank）指5月續推「用戶推薦」獎賞計劃；但暫未透露新客會否續有3個月享3.5厘高息。

長假在即，但昨天（4月28日）本港獨角獸WeLab旗下虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）宣布試業，更推3個月港元定存最高享4.5厘；以相同存期計，為市面第2大高息（見表）。但這兩天仍有7間傳統銀行無懼市面3間虛銀鬥高息突擊，紛紛策動前哨戰照減息，包括東亞 （00023） 及華僑永亨撤兩厘息；招商永隆、集友、建行亞洲、交銀香港及大新 （02356） 亦全面減。專家預計下周已踏入「5窮月」，料業界隨拆息跌穿1厘大關而再減；及至臨近5月底才掉頭全面加息，主因有2，包括︰憧憬京東擬最快於6月在港作第二上市，市傳集資逾250億元，或為今年最大IPO；以及為半年結的頭寸早作布署。

比併港元3個月定存年息，雖然冠全城是天星銀行的5厘；不過，「高息王」快將消失，畢竟天星作為本港第2間試業的虛銀、於3月底試業，今天（4月29日）剛好滿月；而該行曾於試業翌日（4月1日）即作突擊，向2,000名特選客提供3個月港元定存息率高達享5厘，但此優惠至下周三（5月6日）屆滿截止。

該公司透過公關今午回覆，暫無意把此高息優惠延期。天星的5厘破頂息，門檻低至1元；但追息族若要賺取較可觀的利息，至少須存入1,000元或以上，上限則為10萬元。

天星5厘特高息 下周三到期不再順延

天星的公關表示，天星銀行啟動試業至今約一個月，參與試業的顧客對推出的活動，以及定期產品反應正面；而本階段的推廣將於5月6日正式結束，試業推廣的優惠亦將同時定結。

至於首間虛銀、眾安（ZA Bank）曾於4月16日出擊，向獲推薦的新客加息，現有客戶每推薦一名客戶成功開立ZA Bank帳戶，推薦者可獲200元現金獎賞，現金獎賞並無上限；而新客戶則可獲兩厘加息券，即最高息3.5厘，上限為5萬元，存款期也是3個月，加息券於成功推薦後15天內有效。而此優惠亦於明天（4月30日）截止。

公司透過公關今晚回應指，早前推出的「用戶推薦用戶」計劃反應熱烈，將秉持用戶共創的理念，於5月繼續此活動； 獎賞詳情會很快通知現有用戶。但發言人暫未具體回應，會否再以3.5厘作獎賞。

要是天星的「5厘突擊」超高息已是倒數，將令該行的相同存期最高息頓變為2.3厘，因天星於4月17日曾把3個月年息驟加0.45厘，新息率至2.3厘；同樣合資格客戶的起存額為1,000元，上限500萬元。

匯立3個月港元定存4.5厘息 將成新「高息王」

如此一來，港元3個月定存的「高息王」快將由匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘取代；惟其玩法較特別，該行會從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中邀請約2,000位用戶參與試業。試業期間用戶可享3個月、最高4.5厘的港元定存優惠利率；以存款上限10萬元計，即最多賺息1,125元。

可是，要自動集合不同用戶才享最高息，先以1.75厘為港元定存利率基準，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，簡言之，是以每星期為基準，只要60人成功敘造定存，每名用戶存入首10萬元將可獲最高4.5厘，上限為10萬元，最多3個月。

1個月拆息或失守1厘 傳統銀行毋須急加存息

東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆指，1個月港元拆息（Hibor）已6連跌，作為市場主要供樓計劃的H按息，以市場低至H+1.24厘計，H按實際息率已回落至最低約2.47厘，即已跌穿現時2.5厘的封頂息率。況且，下周初已是5月，料跟樓按掛鈎的拆息可能進一步跌穿一厘，而虛銀暫仍是小眾的玩意，按理傳統銀行毋須急於迎戰還擊；相反將隨拆息偏軟而全線減定存息。

葉澤恆補充，及至5月中下旬才恢復加息，基於市傳京東已秘密提交上市文件，擬最快於6月回港第二上市，集資逾250億元，或為今年最大IPO；且掀起其它如百度及攜程等中概股回歸潮。再者，半年結臨近亦對資金有較大需求。

對於3月港元存款按月減逾488億元，或0.7%，葉澤恆指，主要是熱錢轉投美元及人民幣等，並未反映本港走資，相信港美息差縮窄至低於0.5厘，套息活動才收歛，金管局毋須「接錢」；然而，現市況仍處於水浸。

另方面，渣打香港今天短加長減港元定期存款息率，包括把3個月短存調升0.2厘，新息率至1.4厘；反觀卻齊減半年及一年期0.1厘，當中6個月新報1.1厘，一年長息更只得0.8厘。可是，這間發鈔行維持針對大戶3個月享2.25厘；但要求全新指定理財戶及100萬元新錢。至於剛上調的3個月短存享1.4厘，附帶條件較寬鬆，如門檻只須10萬元新資金。專家料發鈔行加短存，似為拉近與全新客戶的息率差距，暫未必掀中小行鬥跟加。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊
2020/04/17
【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊
【定期存款】3行鬥加港元定存息　迎戰虛擬銀行突擊
2020/04/03
【定期存款】3行鬥加港元定存息　迎戰虛擬銀行突擊
【定期存款】滙豐定存息最高4厘 無股息不如追存息？
2020/04/02
【定期存款】滙豐定存息最高4厘 無股息不如追存息？
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
2020/03/27
【定期存款】10行鬥加港元存息　競爭戰況今年最激
金管局回應　3大因素令港滙轉強
2020/03/20
金管局回應　3大因素令港滙轉強
大新銀行（02356） 東亞銀行（00023） 虛擬銀行 WeLab 港元定期存款 定期存款

上一篇文章

【首季業績】油企航空股驚天巨虧557億　涉中石油、中石化、國航、東航、南航、海航

下一篇文章

石油供應量較預期少　紐約期油急漲逾3成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【五一黃金周】HKTVmall、SOGO感謝祭　一文看清各大零售商最新減價優惠
【五一黃金周】HKTVmall、SOGO感謝祭　一文看清各大零售商最新減價優惠
【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課
【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課
【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費
【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費
儲局維持零息 瑞德西韋好消息 恒指黑期升200點（不斷更新）
儲局維持零息 瑞德西韋好消息 恒指黑期升200點（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】UNICEF HK今日（28日）至5月5日可網上登記抽兒童口罩（附連結）
【口罩供應】UNICEF HK今日（28日）至5月5日可網上登記抽兒童口罩（附連結）