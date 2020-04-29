【全球大流行】Google CEO致信員工稱6月1日前無法復工

▲ Google及Alphabet行政總裁Sundar Pichai透過電郵表示，公司計劃以漸進方式讓員工重返辦公室，但至少要等到6月1日才會實施。

新冠肺炎肆虐全球，不少企業都實施在家工作政策，減少病毒傳播的風險。Google早前已宣布暫時關閉辦公室，並呼籲辦公室所有員工在家工作。隨著疫情逐步放緩，日前Google母公司Alphabet就向員工發放電郵，商討復工的計劃安排。

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據外媒CNBC報道，Google及Alphabet行政總裁Sundar Pichai在電郵中表示，公司計劃以漸進方式讓員工重返辦公室，但至少要等到6月1日才會實施。他補充，復工會按部就班進行，員工不會一次全部返回崗位，以減輕他們離家外出的焦慮。又表示暫時未有合適的方案，具體方式也會因地點不同而異。

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Pichai指出，亞太地區員工已經允許返回辦公室上班，但他們要求員工必須繼續遵守當地法例的指示。而由於加州總部附近的6個縣居家隔離的時間，延長到5月底，故暫時未有復工的具體日期，但相信至少在6月1日前都沒有辦法復工。

他又指，即使員工重回辦公室，都會有小組負責監測實際狀況，並依據衛生單位、醫學界及公司的「全球與地區事件處理團隊」（ Global and Regional Incident Response Teams）不斷評估的數據，視情況做出調整。

責任編輯：施雯雯

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