長和：澳洲電訊業務合併料錄72億元收益 可抵銷赫斯基首季虧損及撥備影響

▲ 長和系主席李澤鉅曾稱，油價下跌，集團承受得起有餘。

長和 （00001） 公布，由於赫斯基能源受非現金資產減值支出以及原油價格及煉油毛利下跌導致經營虧損，同時因此偏低油價，確認稅後減值支出11億加元，導致首季淨虧損17億加元，因此長和佔赫斯基能源的淨虧損額約38億元。

Vodafone Hutchison Australia（VHA）現正與 TPG Telecom（TPG）合作，目標為於本年度中期完成澳洲電訊業務之合併，有關合併之生效日期為本年度上半年內。受合併生效所限，長和預期於其綜合收益表內，因集團於VHA之應佔權益由43.93%攤薄至22.01%而變現收益，估計因攤薄而產生之股東應佔收益將約72億元。

長和強調，有關合併收益金額將視乎合併生效當日之實際匯率、TPG之公平價值、集團於VHA之投資的賬面成本及重新分類調整金額而定，因此72億元之股東應佔收益可能有變。

倘原油價格及煉油毛利仍維持目前之低水平，因赫斯基能源第一季虧損淨額，以及赫斯基能源於本年餘下時間可能錄得進一步虧損而對公司股東應佔溢利之影響，預期將被VHA合併收益全數抵銷有餘。

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