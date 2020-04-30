【數碼轉型】本地機械設備商轉型　供客制化方案兼顧軟件需求

▲ 本地專門提供工業相關解決方案的「海獅機械」（HSM Industrial Solution）總經理蘇耔翱表示，早於2010已着手推動變革，由傳統機械設備公司轉型至提供技術顧問及解決方案。

隨着數碼轉型浪潮來襲，作為企業掌舵人，必須掌握此趨勢並帶領團隊尋找新機遇。本地專門提供工業相關解決方案的「海獅機械」（HSM Industrial Solution）總經理蘇耔翱表示，早於2010已着手推動變革，由傳統機械設備公司轉型至提供技術顧問及解決方案。

蘇耔翱指出，現時的業務能同時兼顧企業對軟件、硬件的需求，範圍主要包括3方面：倉庫自動化方案、智慧工業方案、工業物聯網方案，提供一系列如產品及技術建議、零件供應以至售後支援。

兼顧軟硬件需求 提供3大範圍

該公司自1997年成立，早年以銷售物料處理及高空工作領域的機械設備為主，同時也是他的家族生意。眼見業界在進行技術轉型時缺乏深入認知，加上當時市場上提供全方位解決方案的公司並不多，所以在2010年接管公司後，便帶領40多名員工進行改革。

很多企業在發展技術時，都需要尋求諮詢援助。所以我們以提供「Total Solution」為焦點發展方向。

由於擁有20多年的工業設備銷售經驗，與業界接觸密切，他認為這項因素令公司在尋找合作夥伴，以及了解行業對不同技術的需求均有幫助，也是令該公司成功轉型的優勢。

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提到香港企業轉型時遇到的問題，他指企業普遍希望尋求技術用於節省人力成本方面，對於應用雲端、大數據分析等協助長遠規劃的認知不多，轉型步伐亦相對會落後。他舉例指，許多公司對數據化的認知基礎不足，欠缺實際生產數據，包括倉庫貨物流量、每日動用了的人力資源等作前後比對，故無法計算方案能協助減省多少成本；結果也會令雙方需較長時間討論，才能找出新方案。

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他理解到有不少中小型企業受成本限制，影響轉型速度及成果，所以該公司不時會為中小企度身定造「Pilot Program」，提供試驗技術計劃，並設有培訓、支援團隊跟進等。期望從企業文化角度，協助推動數碼化變革，尋找出最合適的方案，帶來新機遇。

責任編輯：張寶燕

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