【居家抗疫】《動物森友會》角色社長狸克　估計財富超越環球首富！

▲ 近日有網友就統計過，當中負責貸款給玩家的遊戲角色社長狸克，身家將接近神一般的6,021.82億美元！

疫情下大家居家玩遊戲，令任天堂的Switch遊戲《動物森友會》一夜爆紅。雖然遊戲中，玩家要持續申請貸款，擴建家居，但玩家可以虛擬空無人島到處遊走，享受到自由的空氣是無價的。近日有網友就統計過，當中負責貸款給玩家的遊戲角色社長狸克，身家令環球首富更加望塵莫及！

根據外國網站Reddit文章，網友Mickey_hor就以遊戲中一台Switch主機價格29,980鈴錢為基準，推算並換成現實中售價299.99美元，得出遊戲中的100鈴錢相等於現實中的1美元。

▲ 日本任天堂主機Switch遊戲《動物森友會》，推出以來已經打破日本甚至全球銷量紀錄。（Nintendo官方網站圖片）

藉著，他亦計算出每位玩家完成7個階段房屋擴建，總貸款額為569.6萬鈴錢，如果以遊戲銷量303萬套作為玩家總數來計算，社長狸克收入可達17.2588萬億鈴錢，換算成現實貨幣約有1,725.89億美元。

計算至此，社長狸克的身家已經超越全球首富，亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos），而該身家亦未包含玩家島嶼本身的價值。

若以遊戲中的無人島土地面積約10.29萬平方尺為計算，再以加拿大新斯科細亞省（Nova Scotia, Canada）一座面積相仿的小島Raynards Lake Island & Peninsula，價值約為14.18萬美元換算，再乘以303萬座島，單計島嶼價值就達到約4,295.93億美元。

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網友Mickey_hor就將社長狸克貸款給玩家的總額，再加上島嶼價值的話，社長狸克身家將接近神一般的6,021.82億美元。

▲ 網友Mickey_hor就將社長狸克貸款給玩家的總額，再加上島嶼價值的話，社長狸克身家將接近神一般的6,021.82億美元，超過環球首富Jeff Bezos。（Forbes網站截圖）

當然，這個僅是粗略計算，Mickey_hor亦承認，計算純粹出於好奇，亦未有估算扣除房屋升級擴建的成本，也未逐一細算各項設施，更別說還有不少誤算的地方，如前述遊戲銷量僅為日本實體銷售數字，因此玩家們也不必太過當真。

責任編輯：李彥煒

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