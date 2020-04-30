  • 30°C
香港時間 : 2020430日 (四) 14:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【居家抗疫】《動物森友會》角色社長狸克　估計財富超越環球首富！

科技 13:00 2020/04/30

分享：

近日有網友就統計過，當中負責貸款給玩家的遊戲角色社長狸克，身家將接近神一般的6,021.82億美元！

疫情下大家居家玩遊戲，令任天堂的Switch遊戲《動物森友會》一夜爆紅。雖然遊戲中，玩家要持續申請貸款，擴建家居，但玩家可以虛擬空無人島到處遊走，享受到自由的空氣是無價的。近日有網友就統計過，當中負責貸款給玩家的遊戲角色社長狸克，身家令環球首富更加望塵莫及！

根據外國網站Reddit文章，網友Mickey_hor就以遊戲中一台Switch主機價格29,980鈴錢為基準，推算並換成現實中售價299.99美元，得出遊戲中的100鈴錢相等於現實中的1美元。

日本任天堂主機Switch遊戲《動物森友會》，推出以來已經打破日本甚至全球銷量紀錄。（Nintendo官方網站圖片）

藉著，他亦計算出每位玩家完成7個階段房屋擴建，總貸款額為569.6萬鈴錢，如果以遊戲銷量303萬套作為玩家總數來計算，社長狸克收入可達17.2588萬億鈴錢，換算成現實貨幣約有1,725.89億美元。

計算至此，社長狸克的身家已經超越全球首富，亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos），而該身家亦未包含玩家島嶼本身的價值。

若以遊戲中的無人島土地面積約10.29萬平方尺為計算，再以加拿大新斯科細亞省（Nova Scotia, Canada）一座面積相仿的小島Raynards Lake Island & Peninsula，價值約為14.18萬美元換算，再乘以303萬座島，單計島嶼價值就達到約4,295.93億美元。

>>>WhatsApp群組語音及視像通話　人數上限增加至 8 人

>>>【科技抗疫】Google公布首季財報　上月搜尋及程式下載量激增

網友Mickey_hor就將社長狸克貸款給玩家的總額，再加上島嶼價值的話，社長狸克身家將接近神一般的6,021.82億美元。

網友Mickey_hor就將社長狸克貸款給玩家的總額，再加上島嶼價值的話，社長狸克身家將接近神一般的6,021.82億美元，超過環球首富Jeff Bezos。（Forbes網站截圖）

當然，這個僅是粗略計算，Mickey_hor亦承認，計算純粹出於好奇，亦未有估算扣除房屋升級擴建的成本，也未逐一細算各項設施，更別說還有不少誤算的地方，如前述遊戲銷量僅為日本實體銷售數字，因此玩家們也不必太過當真。

責任編輯：李彥煒

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【居家防疫】Switch遊戲《集合啦！動物森友會》打破全球銷量紀錄
2020/04/25
【居家防疫】Switch遊戲《集合啦！動物森友會》打破全球銷量紀錄
拒硬食黃牛炒價　美國網民自費$199買零件砌Switch
2020/04/25
拒硬食黃牛炒價　美國網民自費$199買零件砌Switch
任天堂二代Switch主機規格曝光　效能提升並設有雙屏幕
2020/04/28
任天堂二代Switch主機規格曝光　效能提升並設有雙屏幕
【Switch】動物森友會「Nook銀行」減息 存款利率趨零
2020/04/29
【Switch】動物森友會「Nook銀行」減息 存款利率趨零
疫情 遊戲 Switch 日本 任天堂

上一篇文章

【留家抗疫】眼睛去旅行　迪士尼遊樂設施YouTube免費體驗

下一篇文章

企業重視混合型IT佈局　忽視投資新興技術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【科技抗疫】本地設計可重用口罩MASKSAVER　體現STEM精神
【科技抗疫】本地設計可重用口罩MASKSAVER　體現STEM精神
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
小米Note 10 Lite 即將上市　配備6400萬五鏡頭相機
小米Note 10 Lite 即將上市　配備6400萬五鏡頭相機
WhatsApp群組語音及視像通話　人數上限增加至 8 人
WhatsApp群組語音及視像通話　人數上限增加至 8 人
【科技抗疫】微軟改進軍用Hololens 2　快速檢測士兵體溫
【科技抗疫】微軟改進軍用Hololens 2　快速檢測士兵體溫
任天堂二代Switch主機規格曝光　效能提升並設有雙屏幕
任天堂二代Switch主機規格曝光　效能提升並設有雙屏幕