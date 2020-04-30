提供一站式生活優惠　本地初創推員工福利平台

▲ 最近本地有初創推出福利平台，專為員工提供福利項目，助企業節省人力管理資源。

企業要吸納人才，提供員工福利制度成為吸引人才的方法之一。不過，中小型企業或因缺乏資源，未必設有完善的員工福利制度。最近本地有初創推出福利平台，專為員工提供福利項目，助企業節省人力管理資源。

AMAZ營運總監黃紀瑜（Tiffany）表示，當初投入7位數字資金，於本地創辦綫上員工福利平台，為打工仔提供各類型生活福利。公司團隊將根據不同層級的員工需求，設計出特定優惠，員工可自行選擇合適的產品服務。

她指，坊間現有的福利平台，主要針對為員工提供網購優惠。她希望透過綫上綫下活動，以及多元化產品服務，為員工提供一站式衣食住行，生活用品等福利。她認為，本地類似的員工福利平台並不多，市場上仍潛有巨大商機。

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目前平台與過100間商戶合作，當中來自本地及海外商家。現階段平台擁有5,000個注册會員，包括HSBC Payme、Wanted、Eatigo等企業。平台將會根據企業的員工人數，每個月收取訂閲費用，成為旗下會員企業的員工，就可享有平台提供的優惠及福利。

AMAZ員工福利平台將於本年5月1日正式推出，計劃今年底推出手機應用程式，未來會繼續在各地尋找更多商戶合作，提供多種福利。

記者：李寶如

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