【TVB】許濤出任電視廣播主席 李寶安升任副主席

▲ 電視廣播公布，執行董事許濤獲委任為董事局主席。

TVB高層出現人事變動。電視廣播 （00511） 公布，執行董事許濤獲委任為董事局主席，同時調任為非執行董事。執行董事兼集團行政總裁李寶安，獲委任為董事局副主席。

圖為新任主席許濤

董事局副主席兼非執行董事黎瑞剛，不再擔任董事局副主席，但仍留任非執行董事，即日生效。

需留意是，許濤同時為黎瑞剛旗下華人文化集團的首席運營官及執行董事，以及TVB主要股東Young Lion Holdings（YLH）的董事，意味他與黎瑞剛或關係密切。

根據TVB最新年報披露，YLH持有約1.14億股TVB普通股，佔股本26%。YLH的成員則包括陳國強、黎瑞剛及台灣宏達電子的王雪紅，不過陳國強在年初宣布退任後，已悉售持股，由買家徐敬接手。YLH為同股不同權公司，有指黎瑞剛在YLH擁有32%的投票權股份，但經濟權益持股佔79%。

許濤為邵氏兄弟 （00953） 的非執行董事，而電視廣播亦公司持有邵氏兄弟11.98%實際權益。通告資料顯示，許濤曾經是引力控股的董事總經理，金山軟件 （03888） 獨立非執行董事。他過往亦曾擔任高盛﹙亞洲﹚的投資銀行部之執行董事，亦曾擔任投資銀行家及管理顧問，納斯達克證券市場上市公司GigaMedia Limited的總裁、首席營運官兼執行董事。

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