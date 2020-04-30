【超級大蕭條】末日博士魯賓尼︰10大不祥之兆 預示經濟大蕭條將至

▲ 魯賓尼認為，未來10年將會出現一場超級大蕭條。

有「末日博士」（Dr.Doom）之稱的紐約大學經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）近日撰文指，各國政府在2008年金融海嘯後，非但未有解決經濟結構性問題，更無可避免地催生下一場危機。他預期，一場超級大蕭條（Greater Depression ）將於10年內到來。

魯賓尼列舉出10大不祥趨勢，並指出若這些趨勢持續，經濟最終出現「L型」斷崖性下跌，並迎來大蕭條。

【第一︰債務和違約】

魯賓尼表示，在這個許多國家公共債務水平已然居高不下甚至無以為繼的年代，新冠病毒危機導致財政赤字大幅增加，料相當於多數國家GDP的10％或以上。

更糟糕的是，許多家庭和企業的收入損失意味著私營部門的債務水平也會變得不可持續，並可能引發大規模違約和破產。再加上公共債務水平的飆升，這一切都說明當前的復甦必定比十年前更為疲軟。

【第二︰發達經濟體的人口老化】

他提到，新型冠狀病毒危機證明，各國必須將更多的公共支出分配給醫療衛生系統，而全民醫療保健和其他相關公共物品則是必需品而非奢侈品。但由於大多數發達國家都出現了人口老化，針對未來此類開支的融資將使當前本已資金匱乏的醫療保健和社會保障體系所隱含的債務越滾越大。

【第三︰日益嚴峻通縮風險】

除了造成嚴重衰退外，疫情還令商品（未使用的機器和產能）和勞動力市場（大量失業）產生了嚴重冗餘，並導致石油和工業金屬等大宗商品價格暴跌，加大了通縮的可能，及破產的風險。

【第四︰貨幣貶值】

隨着各國央行奮力對抗通縮，並抵制在積累巨額債務之後的）利率大幅上行風險，貨幣政策將變得更為非常規且影響深遠。在短期內，政府需要將財政赤字貨幣化以避免蕭條和通縮。加速的去全球化、保護主義所引發的長期負面供給側衝擊將會導致滯脹。

【第五︰數碼化轉型破壞經濟結構】

隨着失業或減薪潮湧現，各經濟體內部的收入和財富差距將進一步拉大。為了防範未來的供應鏈衝擊，發達經濟體企業會把生產從低成本地區轉移到成本更高的國內市場。但這種趨勢對本地勞動者並無益處，反而會加快自動化的步伐，給工資帶來下行壓力，並進一步煽動民粹主義，民族主義和仇外心理。

【第六：去全球化】

疫情令去全球化趨勢加劇。料美國和中國將更快地脫鉤，大多數國家將採取更多的貿易保護主義政策來保護國內企業和勞動者免受全球動盪衝擊。疫情後的世界將以對貨物、服務、資本、勞動力、技術，數據和信息流動將面臨更多限制。

【第七︰民粹崛起】

民粹主義領導人常常藉助經濟疲軟，大規模失業和不平等加劇而得勢。在經濟不安全感日益加劇的情況下各方都有強烈的動機去這場危機歸咎於外人。藍領工人和一大批中產階級將更容易受到民粹主義言論的影響，尤其是那些限制移民和貿易的提議。

【第八︰中美衝突】

隨着特朗普政府想方設法將當前疫情歸咎於中國，中國國家主席習近平領導下的政權也會大力鼓吹美國密謀阻止中國和平崛起的說法。中美在貿易、技術、投資，數據和貨幣安排方面的脫鉤將加劇。

【第九︰外交冷戰】

魯賓尼認為，美國與中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮之間的已有「新冷戰」的基礎。隨着美國總統大選的臨近，預期衝突將會增加，甚至可能激發軍事衝突。

【第十︰環境變化】

環境變化可以導致比金融危機更為嚴重的經濟損失。他指出，疫情就如同氣候變化一樣，本質上都是一些發端於健康和衛生標準低下，自然災害應對系統缺失以及全球化世界互聯性日益增長的人為災難。在未來的幾年間疫情和氣候變化的許多病態症狀將變得更加頻繁，嚴重且代價高昂。

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