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【肺炎受累股】Starbucks中國同店銷售大瀉一半　冀今明兩季復甦

金融經濟 20:11 2020/04/29

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目前Starbucks在中國地區有約4351家店舖，較去年同期多15%

Starbucks（星巴克，美：SBUX）公布最新一季業績，受肺炎疫情影響，期內淨收益總額（Net Revenues）按年跌近5%，其中最先爆發疫情的中國地區，同店銷售跌約50%，同店交易量挫53%。但Starbucks補充，目前約98%在中國的店舖已重新開業，相信今個財年最後一季（今年9月底）時，內地銷售或將顯著復甦，同店銷售有望持平。

根據季績報告，Starbucks最新一季在中國的收入為3.82億美元，按年跌約46%。

Starbucks指出，現已暫停美國約5成店舖營運，加拿大、日本、英國之相關比重更高達75%，而在中國營運的店舖，雖要遵守座位限制等安全守則，惟98%店舖現已開業，相信下季同店銷售僅按年跌25%至35%、財年最後一季則僅跌10%或持平，令全財年計同店銷售回吐15%至25%。

目前Starbucks在中國地區有約4351家店舖，較去年同期多15%。Starbucks稱，希望到了財年完結時，在中國的新開店舖可最少達500家，

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