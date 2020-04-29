【母親節優惠】TEA WG全線限時8折　特設母親節茶品福袋

TEA WG早前逆市擴張，於沙田新城市廣場開設精品店。明日即迎來4日假期，加上新店開幕，香港全線Tea WG沙龍及精品店將於明日開始4天限時8折優惠。

在4月30日至5月3日期間，選購2件或以上零售商品（包括茗茶及茶具，不適用於餐飲、蛋糕及馬卡龍），即可享受八折優惠，為客人提供購物驚喜。每間Tea WG沙龍及精品店均供應超過500款獨家調配茶的純棉茶包、包裝茶品、茶葉及多款茶具，顧客可選購喜愛的茗茶產品在家中品嚐。

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除此之外，母親節亦即將到來。Tea WG在5月1日亦於新城市廣場精品店率先獨家推出限量母親節茶品福袋，原價957元，現優惠價520元。該福袋內含多款人氣茗茶及雅致美點，如手工棉茶包、茶香松露朱古力及茶香馬卡龍等。5月4日至5月10日期間則於香港全線Tea WG沙龍及精品店發售。

新城市廣場新店更於開幕月內（5 月1日至31日）特別呈獻獨家限定版櫻之頌!茶香馬卡龍 (Sakura! Sakura! Tea infused Macaron)。

▲ Tea WG獨家限定版櫻之頌!茶香馬卡龍，原價20元一顆，於開幕月內在新城市廣場精品店獨家推出。（TEA WG提供圖片）

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責任編輯：葉泳珊

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