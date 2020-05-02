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【健康之道】股壇大隻佬郭思治　每日餐單及運動量大公開

名人薈萃 13:46 2020/05/02

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「相對於一個大型浪，今次係大型嘅中期調整，由歷史高位33484點，跌到落第一個位低24540點，反彈上30280點，落返24899點，再上29174點，再落返21139點……」每次訪問香港股票分析師協會副主席郭思治，他超強的記憶力每次也令記者相當佩服，恒指的高位低位、技術關鍵大位，他全部倒背如流，每一句分析也做足功課。

超強記憶力背後，原來郭Sir下過一番苦功。多年前他發現自己的股評分析有所不足，於是努力鑽研每次升浪跌浪的起點，研究波幅走勢，突然茅塞頓開，由當時起他便記着這些指數關鍵位，「一做節目，（背出一連串數據）全世界噩然，但其實我已做咗兩年功夫。」

「在這個圈我唔係最叻嘅一個，但我好堅持同勤力。」這份堅持和勤力，或源自他熱愛運動健身。今年65歲的郭Sir多年來堅持節制地飲食，每天保持着龐大的運動量。「食嘢我好檢點，唔食肥嘢，飯我有Quota（限額）一星期夾埋兩碗，每餐唔會食全飽，唔餓就算數！」

郭Sir早午晚餐單

早餐：吃兩隻烚蛋

午餐：一個蘋果或梨

晚餐：可吃多一點，包括菜、雞胸肉、少量白飯和飲湯

運動方面，郭Sir每日也健身合共2,000下，包括：

在斜板提腿，練下腹及人魚綫，每日做500下

在斜板做Sit up，練上腹，每日做2,000下，分開數次做

修兩邊腰每邊做500下

拳上壓每日做500下

引體上升每日做150至200下，每次做30下，做4組練背肌

推胸每日做150下，練手部大概做100下，練腿都係100下

郭思治2016年遊長城，大Show肌肉。（郭思治FB圖片）

郭Sir今年踏入65歲，會否退休享受人生？「我鐘意返工！幾時唔再講股寫股？直至有一刻我寫文無人睇、講股票無人再聽，就真係要退，直至有一日我講都無人聽，就真係要離場，人始終要知進退！」郭Sir豁達地說。

節錄自第653期《iMoney Focus》。

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