【命格相冲】 奧運史上五度取消　兩次主辦國均為日本？

原定於今年夏天舉行的東京奧運因爲疫情關係延遲至下年（2021 年）七月舉行。由於全球新冠肺炎疫情還沒見底，下年疫情是否受控還是未知之數。東奧組委會主席森喜朗、較早時間宣佈，假如明年疫情仍未受控，東京奧運將不會舉辦。

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翻查記錄，過往奧運並未試過因戰爭以外緣故取消。森喜朗表示疫情其實與戰爭無異，更可怕的是疫情是看不見的敵人，只有完全掌握形勢，才能舉辦奧運。森喜朗的立場其實相當明確，一切以民衆的健康為先，與疫情較早時期的態度截然不同，也許在新冠肺炎面前，低頭是唯一的出路。

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翻查資料，奧運舉辦至今曾經五度取消，無獨有偶當中兩次取都是原定於日本舉行（分別爲冬季與夏季奧運），今次又會否迎來第三次於日本舉行的奧運被逼取消？相信年底會有肯定答案。

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