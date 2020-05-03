【五一黃金周】旅遊復甦油價暴跌 內地航空股值博嗎？

近日內地航班開始復飛，加上油價暴跌等因素，令航空股亦迎來一輪反彈。而在即將開的兩會上，會否有更多支援航空業的政策推出亦相當關鍵。不過從近期內地航空股表現來看，最壞時刻似乎已過。

憧憬黃金周旅遊復甦，中國國航 （00753） 、東方航空 （00670） 、南方航空 （01055） ，同樣創下一個月高位。 飛豬數據及高德地圖發布的「五一出行」預測報告稱，五一旅遊搜索次數持續以超90%的周增長率攀升，預期在封城結束後 帶動城市周邊酒店價格恢復至旺季水平。

不過，由於內地不鼓勵跨省旅遊，報告預期五一機票均價比去年跌了近3成，往年熱門航線甚至低至1折。因此從收入恢復方面來看，目前單是國內航班的復甦，在機票減價下似乎未足以回到收支平衡。

燃油佔航空公司成本約3成

燃油向來是航空公司最大的運營成本。中國國航、東方航空、南方航空於2019年度，燃油成本分別為359.7億元（人民幣.下同）、341.91億元和428.14億元人民幣，分別佔各自營運支出的28.6%、28.9%和28.8%。

但要注意的是，航空公司一般會就燃油價格做對沖，目前尚未得這此油暴跌下，會否令個別航空公出現期油投資虧損。

最壞時刻已過

單純以短期而言，內地航空股在業績上料必然會改善。以南方航空為例，其3月客運運力投入按年下降60.4%，其中國內跌50.7%，地區跌93.6%，國際綫跌81.4%；期內旅客周轉量（按收入客公里計）減少72.3%；客座率爲58.16%，較去年同期下降24.99個百分點。

而在五一黃金周期間，料表現不會比3月更差，因此換句話說，航空股的最壞時刻已過。考慮到市場對兩會行情有所憧憬，相信航空仍會有一輪炒作。

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