【保你大】羅國森：不保事項可用錢搞掂？

保險應該是健康的時候去買，不健康的時候去用！但現實上，當自己健康的時候，不會有太多人主動買保險。相反，當身體出現警號時，就第一時間想到買保險！誰不知這時才買，保險公司又未必受保，要不是加保費，就是不保某種病或器官！

今日筆者約了一個準客戶Lousia到芳姐的茶餐廳吃早餐。她早前驗身得知有腎石，想買醫療保險。結果，核保結果是不保她的腎石，她感到有點失望（事前筆者已做足期望管理，告訴她有這可能）。當然，這是人之常情，但對於我們從事保險銷售的人來說，很多時會是一個難題！當我們吃完早餐後，就踏入正題。

「Louisa，希望你明白，我們核保的同事，最主要工作就是識別每個投保個案的風險所在，然後設法平衡有關風險。」

「平衡有關風險？」

「所有投保同一個計劃的受保人，萬一出現受保風險時，都會在整個資金池去提取資金（賠償），如果某些人明顯有較大機會提取資金（索賠），其實是對其他投保人不公平的！所以為平衡風險，保險公司一般會修改受保條款！」

「那就是不保事項？」

「對，但不保事項是其中一個做法，有時也可直接拒保（Declined）或暫不受保（Postponed）。一般來說，如果能清晰知道，可能出現較高風險的器官，那就會以不保該器官來處理，但如果不能識別哪個器官風險較高，那就會以附加保費處理！如果是新的病歷，有時是會Postponed的，如果情況嚴重，就可能Declined。」

「這次明顯是我有腎石，但又不算嚴重，所以就不保腎石？」

「是的，不過我可告訴你，近年部分保險公司會就個別病症，採取彈性核保安排，你的腎石剛好是在我們彈性處理的類別之中。」

「是甚麼彈性處理呢？」

「剛才不是說我們平衡風險的其中一個方法就是加Loading嗎？如果你不接受不保腎石，可要求以Loading代替的。」

「是嗎？那要加幾多？」

「這個要交回核保同事作最終決定，一般來說，我們是會以25%作起始金額，即原保費的25%。」

「這也不便宜！」

「我想提一下，如果是腎石的話，你真可考慮用加Loading來取代，因為當日後造了手術清除腎石，其實你可上訴，要求撤銷Loading。」

「原來可以上訴撤銷嗎？」

「是的，對於保險公司附加的一些不保事項或Loading，客人在一定時間後，當然是沒有再出現有關病症時，可提出上訴，要求撤銷。」

「我這個情況可以？」

「只要是一些可康復的病就可上訴，但一般都要一年後才可上訴。」

「即是有些也不可上訴？」「是的，例如一些退化性的病，保險公司就未必接受，因為從保險的角度，一旦出現該病症，是不可以逆轉的，只會慢慢惡化，例如椎間盤突出等等。」

「腎石是可以康復嘛！」

「是的，只要造手術完全清除，日後你又注意多飲水，整體上可康復，不一定再復發的。」

「好呀，你先替我要求以Loading取代不保事項，看最終的Loading是多少，我再決定吧！」