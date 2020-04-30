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【有盈退休】曾智華：退休後的七個STAY

名人薈萃 17:52 2020/04/30

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時光閃逝，退休經已6年。在毫無部署下，搞搞吓，搞出個「快樂退休專家」形象，四出被邀作演講嘉賓。令到更多人快樂，這份上天賜予的任務，真真Wonderful！

基於要研究「快樂退休」，自己思考外，更不停觀察身邊能達此境界者。發覺，全部有個STAY的共通點。今日與大家分享！

一、Stay Active

切勿整天宅在家，一定要保持活躍，選擇一個或多個自己有興趣的圈子，積極參與甚或組織。可以是宗教、慈善或體育……

二、Stay Relevant

關心社會、關心世界，與之有連繫。切勿做事事不理的寂寞老人！

三、Stay Curious

戒掉「咪又係咁！」這種「我食鹽多過你食米！」心態。對身邊一切，尤其新事物，保持好奇之心。
科技學得幾多就幾多，因會可將你引進一個無窮樂趣的世界，心花怒放。

四、Stay Smart

向老化、放棄、迂腐、老套……說不。外形方面，要整齊清潔，無妨穿得青春一點。行出來，給人醒醒目目感覺，自然更多人樂於接近。

五、Stay Social

人是社交動物，切勿離群。社交，由關心別人開始，多點組織及參加舊同學、舊同事…聚會。有機會，認識多點相同價值觀及品味新朋友，開闢關係新世界。

六、Stay Generous

退休大忌是變孤寒，甚至私私縮縮過分計算。總之，可能情況下，大方點，應使得使。間中找個藉口（生日、疫情減退、掛住您……）請朋友吃飯。不需豪華，大牌檔也可，對方感謝之餘，也會增進友誼。

七、Stay Healthy

這項，至為重要，必須非常有紀律及積極地去規劃。最基本是早睡早起，飲食節制，持久運動。
至於心態方面，盡量做到無仇無怨，切勿做任何增加精神壓力之事（爭權奪利錢、要求不合理的回報等等……），心理會影響生理，若兩者皆健康，免疫力自然提高，病魔遠去。

七大STAY做足，想唔快樂都好難喇！

撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

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