中海油：削減高成本油田及海外項目　國內生產銷售沒受大影響

▲ 中海油削減全年資本開支，考慮主要減少高成本油田及海外項目，未有削減國內資本開支。

國際油價大震蕩下，「三桶油」相繼公布首季業績。中海油 （00883） 調低全年產量目標及資本開支。中海油首席財務官謝尉志於電話會議上表示，全球石油需求不確定，今年原油價格仍會調整，料今年布蘭特油價在30至40美元之間波動。

他表示，新冠肺炎疫情全球蔓延，經濟活動停滯，原油需求大幅下降，全球石油供過於求的情況嚴峻。目前集團在國內的生產及銷售沒有受大影響不，但油價下行仍是大挑戰。

他分析指，供求關係影響未來油價走勢。供應方面，目前石油出口國組織與俄羅斯達成5月開始減產協議，傳遞積極信號，或有助油價回升；但需求方面將取決於歐美主要經濟體的經濟活動恢復，仍有較大不確定。

中海油下調全年產量目標1.5億桶，削減資本開支約11%。謝尉志解釋，主要削減高成本油田及風險較高的海外勘探項目，進一步控制成本；國內生產成本較低，沒有削減國內資本開支。

他續稱，觀察在低油價環境下，全球都在儲油，中海油作將會密切關注市場儲油能力。

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