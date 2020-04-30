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【疫市營商】Visa推母親節網購優惠　夥Switch & Co等涵蓋美容服飾

商業 14:00 2020/04/30

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Visa夥Switch & Co、Strawberrynet、MyDress，即日起推出網購專屬折扣優惠，涵蓋健體活動以至美容護膚及服飾用品等。（Visa提供圖片）

母親節將至，除了商場、品牌，信用卡公司亦出招吸引消費者，為母親送上驚喜禮物。Visa夥Switch & Co、Strawberrynet、MyDress，即日起推出網購專屬折扣優惠，涵蓋健體活動以至美容護膚及服飾用品等。

【疫市營商】一文看清商場品牌優惠　4連假輕鬆購物

即日起至2020年10月31日，Visa持卡人到Switch & Co.手機應用程式註冊，即可享6個月Switch+免費會籍。下載手機應用程式及註冊帳戶後，在「加入公司或團體」搜索「Visa HK」並輸入參考代碼：VISAHK20。

【疫市營商】本港餐廳力推優惠吸客　一文看清優惠選擇

即日起至2020年10月31日，憑Visa信用卡於 Strawberrynet 網站或 Strawberrynet Beauty Shopping手機應用程式消費，並輸入指定優惠碼，消費即享20%折扣，或消費淨額滿500元全單即減60元。優惠碼由Visa 信用卡首6位數字加上「VISA」組成，例如456789VISA。

即日起至2021年3月31日，憑Visa信用卡於 MyDress網站消費，逢星期二選購正價貨品滿800元，全單即減50元 (優惠碼: VISA50)。

【疫市營商】Klook夥BRUNO　推母親節限量優惠

責任編輯：朱悅瀅

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