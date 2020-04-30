【周末好去處】HKTVMall大抽獎吸客　5月「感謝祭」送東京雙人來回機票

HKTV Mall由4月30日至5月31日舉行「感謝祭」，「每日一店」優惠今次有一些新品牌參與．包括Columbia全店至少5折、Arena & Speedo品牌旗艦店全店4折。另外，「星期三折上折」，在星期三購物指定類別有折上折優惠，HKTV Mall FB專頁便預告，5月6日星期三是精選運動健身用品有額外9折。同時，每周限量200款優惠產品至少半價，以及1、2折必搶專區，涵蓋化粧護膚至生活家電用品。

另外，在感謝祭期間，顧客可透過以下3種方法參加抽獎，贏取東京雙人來回機票客位機票（共388套）。累積越多抽獎次數，得獎機會越大。1.參與 HKTVmall「打卡贏機票」遊戲；2.於指定品牌實體店單一消費滿200元獲1次抽獎機會；3.於HKTVmall 消費滿500元可獲抽獎機會1次，滿1,000元可獲抽獎機會2次，滿1,500元可獲抽獎機會最多3次。

部分特價產品（售價以最新公布為準）

卡撒天嬌純綿印花床品套裝【37折】

原價818元—＞特價299元

Cath Kidston Wimbourne Rosa英倫方型背包【4折】

原價790元—＞特價299元

HKTV Mall 5月感謝祭 日期︰4月30日至5月31日 網址︰www.hktvmall.com

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！