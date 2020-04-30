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【佛系投資】為何ETF受佛系投資者歡迎？如何揀選合適產品

金融經濟 12:02 2020/04/30

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ETF一向是佛系投資者的最愛。

近來期油市場出現了史無前例的負油價，令不少投資了期油ETF的投資者損手。然而，ETF作為投資產品，有賺有蝕也屬常理，不能責怪產品本身的存在。事實上，不少香港投資者一直以來買入盈富基金 （02800） 等指數ETF，以佛系心態投資。

【盈富派息】盈富中期股息減4成、歷來最低　最新息率僅3.6厘

指數ETF佛系揀股

一般而言，指數ETF管理的方式屬於「佛系管理」，ETF基金經理不會主動選股，投資目標旨在達致其追蹤指數的回報而己。而傳統互惠基金的管理方式則屬於「主動式管理」，基金經理透過積極選股方式以求爭取最佳回報。

正因如此，傳統互惠基金每年需支付的管理費較ETF之管理費較高；此外，ETF免除認購費或贖回費支出，較投資傳統互惠基金的相關支出較低。

以盈富基金為例，其管理費每年最高僅0.05%，甚至可能低過部分強積金的管理費。而低成本、相對低風險的多元化投資，令指數ETF既能夠佛系投資，又能維持一定回報，故受不少個人投資者歡迎。

如何揀選合適產品

近期原油市場大幅波動，加上期貨合約出現巨大的正價差，令部分追蹤原油期貨表現的ETF被逼更改轉倉策略，影響了其回報。若投資者希望減低投資風險，可揀選直接追蹤股市指數表現的ETF。另一方面，若投資者對於黃金有興趣，亦可買入持有實物金的ETF，如SPDR金ETF （02840） 等。

至於揀選股票方面，除了可參考對應指標的歷史表現外，亦可以留意其管理費、成交量、溢價或折讓等因素。

相關文章︰【ETF】期油ETF轉倉恐蝕價差 黃金ETF可安心持有嗎？

【油價走勢】油價曾驚現負數　ETF規模過大成元兇？

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香港股票 SPDR金ETF（02840） 管理費 黃金 盈富基金（02800）

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