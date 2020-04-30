【香港經濟】失業率上升　樓價是否一定跌？

▲ 樓價指數連跌2個月後回升，據差估署3月份私人住宅售價指數報375.3點，按月升0.4%。

在社會運動及新冠肺炎疫情夾擊下，本港經濟早已陷入衰退。財政司司長陳茂波最新修訂今年本地經濟增長預測，由預算案提到的負1.5%至0.5%，修訂為負4%至負7%，惟本港樓價仍然堅挺。分析指，失業率上升，樓價會下跌；但又分析指，環球放水，資產價格難跌。到底哪一派講法才真？

根據彭博資料，過去17年，本港失業率與反映二手樓價走勢的中原城市領先指數的關連系數（correlation ratio）達到負0.308，即呈反向關係且屬低度相關。由此推斷，未來失業率再上升，樓價也不一定會下跌。

相比之下，租金指數與樓價的關係更密切。差餉署私人住宅各類單位租金指數與中原城市領先指數的關連系數達0.485，即有顯著性相關。租金與樓價的關連性，比恒指與樓價的關連性更高。分析指出，樓價的基本因素是租金，當租金下跌，樓價跟跌的機會亦會較高。

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編輯：吳敏芳