【巴菲特最新神喻】巴郡股東會　周日凌晨Yahoo有得睇

股神巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）的股東大會，向來深受投資者重視，因為巴菲特每年也在會上，發表對市場的最新看法。今年疫情肆虐，巴郡股東大會如常在美國時間5月2日舉行，但不容許股東出席，全球股東可透過Yahoo網上直播，一睹股神的風采。

即使你不是巴郡股東，也可以觀看Yahoo網上直播。Yahoo香港（hk.yahoo.com）會於香港時間5月3日（星期日）凌晨4時45分在《Yahoo財經》直播「2020巴郡股東大會」。此外，《Yahoo MoneyTalk》將於5月4日早上11時45分，請來豐盛金融資產管理董事黃國英，與網友分析巴郡股東會的觀點及啟示。錯過股東大會的直播？Yahoo亦提供為期30日的官方點播視頻連結，讓投資者重溫大會重點環節。

「股神巴菲特巴郡股東大會 2020」 直播 日期︰2020年5月3日（星期日） 時間︰早上4時45分至7時 網址︰hk.news.yahoo.com/topic/2020buffett

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