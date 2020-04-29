【歐洲疫情】一文看清各國復工解封時間表

▲ 歐洲各國見疫情逐漸放緩，已計劃分階段復工解封。（法新社）

全球大流行的新型冠狀肺炎（新冠肺炎）疫情持續，全球雷擊確診人數突破300萬，但歐洲各國見疫情逐漸放緩，已計劃分階段復工解封。各國復工解封措施一覽：

西班牙

最早帶頭復工，上周仍維持日增確診4000例，周二（4月28日）減至1308宗，自封關以來創創新低。周日已放寬兒童出門限制，未來陸續有限度開放餐廳、宗教場所。

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4月13日 基建、製造業復工

4月26日 14歲以下兒童，每日可在離家1公里範圍內，活動一小時

5月2日 國民可出門散步、做運動

5月11日 小商店重開

5月中 餐廳開放30%；宗教場所開放，僅限1/3人流

5月底 小部分學校開放，其餘大部分待9月開學才開放；戲院、劇院開放，僅限1/3人流；商戶須限一半人流，顧客須保持兩米距離

6月底 在家工作結束、沙灘重開

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德國

確診數字全球第五，但死亡率遠低於其他歐洲國家；德國自4月中起，陸續重開商店、學校，規定民眾出外必須佩戴口罩。

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4月20日 800平方米以下的小商店重開，但要保持衛生及社交距離措施；汽車經銷店、單車商店、書店恢復營業

4月27日 國民在商店、公共交通上必須佩戴口罩

5月4日，學校重開，讓學生考試；學生須佩戴口罩，座位要保持適當距離

大型集會禁令維持至8月31日；健身中心、餐廳、戲院、大型零售商店維持關閉

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意大利

部分區域的書店、洗衣店、文具店、童裝店已恢復營業；IT從業員、林業工人復工

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5月4日 逐步開封、企業逐步恢復營業；工廠、辦公室重開；餐廳、酒吧可提供外賣服務；恢復舉辦葬禮，但參加人數上限為15人，且理想情況下應在室外舉行；不能跨地區活動

5月18日 博物館、圖書館重開；各體育隊可進行團隊訓練；公眾可以進行體育活動

6月1日 髮型屋、美容院、餐廳及酒吧可於6月初全面恢復營業

9月 學校恢復上課

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法國

總理菲利普（Edouard Philippe）在周二（28日）宣布解禁措施，解禁城市須為有感染危險的醫療救護人員提供符合標準的FFP2外科口罩，才可在5月11日開始逐步解封。

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4月21日 豐田汽車 (7203-JP) 的法國工廠在停工 5 週後，有部分員工回到工廠上班。目前的日產能只有 50 輛左右。

5月11日 有條件地逐步解封；重開餐廳、酒吧；小學重開，回校學生須嚴格遵守防疫規則；中學維持關閉至6月底

6月1日 或重開沙灘

6月2日 餐廳、咖啡店重開

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公眾在交通工具上必須佩戴口罩；鼓勵在家工作至5月第4周；因應各區確診比率，重開該區公園；禁止公眾活動、超過5000人集會至9月

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奧地利

公園、小商戶已恢復營業，但要嚴格遵守保持社交隔離措施，以及佩戴口罩

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5月1日 允許10人或以下聚會；大型商店、髮型屋重開

5月15日 餐廳重開

5月29日 酒店、泳池重開

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荷蘭

5月11日 小學重開；大部分商戶已恢復營業。

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瑞典

餐廳、學校已重開。禁止超過50人聚會。

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瑞士

餐廳、花園、髮型屋、花店等小型商店重開；禁止超過5人聚會

5月11日 小學和全部零售店重開

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丹麥

學前班至小五復課；托兒中心、髮型屋、紋身店、牙醫診所恢復營業；餐廳、咖啡店維持關閉；禁止10人以上聚會，至5月10日；禁止大型集會至8月

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葡萄牙

5月3日 逐步解封，每15日審視進一步解封的安排

英國

禁足令至5月7日

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比利時

商店和法院重新開放，取消90分鐘的戶外活動限制；下周決定學校重開安排

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5月4日 逐步解封；部分商戶重開；允許二個不同住的人士聚會，聚會需保持社交距離，並在戶外進行

5月11日 商店重開

5月18日 學校重開，但每班設學生人數上限，最多10日；國民可在家舉辦小型聚會；髮型屋、博物館重開

6月8日 咖啡店、餐廳、部分旅遊點重開

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希臘

目前法院已重開，下週重開部分商店的計劃仍在商討中

波蘭

開放公園、森林；取消商店內人數限制

挪威

4月20日 幼稚園和特殊健康診所重開

4月27日 部分高中、大學、髮型屋、按摩院、美容院重開

4月30日 裁定是否允許500人以下的聚會

禁止大型集會至9月1日

捷克

4月20日 分5階段解封；首先開放戶外露天市場

允許非必要旅行，國民允許出境回國後，需隔離14天

大學、面積達2500平方米的商店、健身中心等公共場所重開。允許最多10人的聚會。

阿爾巴尼亞

4月20日 採礦業、油業重開

