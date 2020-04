▲ 《少年Pi》印度男星Irrfan Khan病逝 終年53歲

曾演《少年Pi的奇幻漂流》及《一百萬零一夜》的印度著名男演員伊凡卡漢(Irrfan Khan)病逝,終年53歲。Irrfan Khan前年證實罹患神經內分泌腫瘤,為一種罕見疾病。Irrfan Khan經過長時間治療,Irrfan Khan近日因結腸感染入院,最終不敵病魔。

Irrfan Khan 在3日前才經歷喪母之痛,如今病逝令人惋惜。印度總理莫迪(Narendra Modi)形容,Irrfan Khan的離世是「全球電影界的損失」(a loss to the world of cinema and theatre)。

Irrfan Khan在2013年憑電影《鐵血硬漢》(Paan Singh Tomar),勇奪印度國家電影獎最佳男主角,更曾憑《美味情書》榮獲亞洲電影大獎影帝。

Irrfan Khan亦有參演不少著名的電影,包括《侏羅紀世界》、《蜘蛛俠:驚世現新》等。

