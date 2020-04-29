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【長線投資】平安人壽斥113億元　入股新地西九高鐵站上蓋項目

金融經濟 18:25 2020/04/29

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平保旗下的平安人壽斥資113億元入股新地西九龍站上蓋項目。（資料圖片）

平保 （02318） 旗下的平安人壽斥資113億元入股新地 （00016） 西九龍高鐵站上蓋商業項目，成為繼郭氏家族公司後第2位引入的長線策略性投資者。

平安人壽將分別斥資93.94億元及18.79億元，向新地及郭氏家族公司購入項目辦公大廈部分的25%及5%權益。

交易完成後，新地、平安人壽及郭氏家族公司將分別持有項目辦公大廈部分的50%、30%及20%權益。至於項目中的零售部分將繼續由新地全資持有。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，十分歡迎平安人壽加入成為項目的策略性投資者，平安人壽為領先且聲譽卓著的人壽保險企業，具有雄厚的財務實力。新地與平安人壽擁有相同願景，對香港前景充滿信心和承擔，均有意將此地標項目作為長線投資。

新地去年以422億元奪得被譽為「地王」的西九高鐵站上蓋的商業地皮，同年12月引入郭氏家族公司成為首名策略合作夥伴，參與發展項目的辦公大廈。

而早於今年1月有報道引述消息指，新地正與平保商討，有機會引入其為為寫字樓部分的長線策略投資者，以及入股商廈部分權益。

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