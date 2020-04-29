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【上市改革兩周年】港交所：新經濟公司佔逾半集資額　港成第二大生物科技集資中心

金融經濟 18:28 2020/04/29

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按港交所數據，自新上市制度生效以來，新經濟公司市值目前佔香港股市總市值約17%

港交所 （00388） 明日（30日）將迎來上市制度改革兩周年，該所統計改革至今上市公司資料，發現以集資額計，已有高達50.8%比重來自包括醫療健康及生物科技行業的新經濟公司，一共募集了3023億元資金，並透露指上市制度改革後，本港已晉身為全球第二大生物科技集資中心。

港交所稱，上市新規實施後，「未有收入的生物科技公司」，和採用「不同投票權架構」的新經濟公司，將可來港上市，故由2018年4月30日改革至今，港交所錄84家新經濟公司掛牌，其中阿里巴巴 （09988） 回歸，便佔上述3023億元中的1012億元，「成為當年全球最大的上市發行之一」；至於醫療健康和生物科技公司之集資額，在新規實施至今則錄825億元。

港交所形容，「生物科技及醫療健康領域新股市場後勁十足」，截至今年4月27日，暫有11家醫療健康及生物科技公司提交了上市申請，其中包括3家未有收入的生物科技公司，並稱整體新經濟公司對股票市場日均成交額（ADT）之貢獻亦不斷增長，2017年時相關比重僅4.1%，直班去年已達15.4%。

值得注意是，不少資金雖出手追捧，但新經濟股佔整體港股市值比例暫未算重，按港交所數據，自新上市制度生效以來，新經濟公司市值目前佔香港股市總市值約17%。

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