【新冠肺炎】港商往返中國豁免14日隔離　邱騰華：將向每間公司批出2個名額

▲ 邱騰華表示：「若他們回到在內地設廠的地方，必須逗留在該城市，參與相關活動，不應到處去或離開該地方。」（資料圖片）

昨日港府宣佈豁免入境商務客14日隔離安排，今日商務及經濟發展局局長邱騰華就安排解畫。他表示，有關機制將會向每間公司批出2個名額，同時亦須符合一些條件，例如只可逗留在該城市。

邱騰華指出，疫情期間，很多港商在內地從事製造業生產。他們由一月至今，縱使內地開始復工，但因為第599C章先前不容讓他們回到內地，引致其很多生產線仍然停產或很多重要的復產工作未能進行。

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就執行細節，邱騰華續指，這一類計劃不是完全沒有先例，「在早前按照（第599C章）第4（1）（a）條，我們有一個計劃，讓香港廠家或商人，若其進行的商業活動涉及向香港供應貨物（可申請豁免檢疫）。」

▲ 邱騰華指出，疫情期間，因為第599C章先前不容港商回到內地，引致很多生產線仍然停產。（資料圖片）

擬限制必須逗留在該城市

當局將會向政務司司長提交一個新計劃，針對在香港註冊的公司，在內地有生產線。港商須向當局提出有確實需要往返香港和內地進行商業活動，例如審核過程中要求他們提交在香港註冊和在內地生產的證明。同時，將沿用上次計劃的批核方式，向每間公司批出兩個名額，包括公司負責人，以及其僱用或指定的人員，企業可按這名額申請。

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不過，計畫亦有一定條件。邱騰華表示：「若他們回到在內地設廠的地方，必須逗留在該城市，參與相關活動，不應到處去或離開該地方。」而在回港後，亦須一如既往接受醫學監測。在落實計劃的具體情況後，港府便會讓有需要人士申請。我們亦會在制訂計劃的過程中徵詢大型商會的意見，以確定申請人是否有在內地設廠。

邱又透露，近日已與主要商會召開視像會議，一方面聽取意見，另一方面落實計劃的具體細節；冀於下星期初計劃可以出台。

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責任編輯：葉泳珊

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