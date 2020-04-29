報告：智慧城市發展　逾7成企業先考慮人才吸納

▲ 畢馬威中國基礎建設行業聯席主管韋勒（Julian Vella）引述報告指，逾7成企業視人才吸納為其優先考慮，並有計劃增加數碼科技方面的專業培訓。

5G終於在本月於香港推出，而5G技術正正是智慧城市發展的關鍵之一。與全球不同城市相比，香港的智慧城市發展步伐未算突出，甚至有評論認為發展緩慢。畢馬威中國基礎建設行業聯席主管韋勒（Julian Vella）指出，香港的智慧城市轉型，將受本地的內部因素及全球趨勢主導，而未來10年是能否實現智慧城市的關鍵。

畢馬威發佈《智慧城市：未來香港2030》年度調查報告指出，在11項選項當中，近半數（47%）受訪者認為香港科技基建發展，將會是香港在2030年前實現智慧城市的關鍵因素。可是，只有24%的受訪者認為本港目前的科技創新是足夠。而業內人士認為，推出5G技術將有助提升基建發展。

人才吸納 逾7成視為優先考慮

管韋勒另引述報告指出，有62%受訪者認為如要在未來十年內實現智慧城市的目標，擁有合資格的勞動力是十分重要。73%企業認為人才尤其重要，並視人才吸納為其優先考慮。畢馬威中國香港房地產行業主管合夥人邱毅麟建議，企業與學校之間應共同協助學生發展相關技能及調整教學方式，讓學生及早熟習如何運用物聯網等科技。

談及未來十年智慧城市發展的首要任務（Top Priorities），有49%受訪者認為是為本地居民創造更多居住房屋，而有44%認為「更有效地利用土地，公共空間和建築物」亦有效推動智慧城市發展。受訪者認為，培訓員工或吸納人才與投資新科技同等重要。75%受訪者表示，有計劃增加數碼科技方面的專業培訓，而内地、大灣區及東盟國家則是填補本地人才缺乏的重要來源。

政府開放API 推動香港智慧城市發展

此外，不少企業亦利用中國内地和東盟國家作為投資市場，積極投資研發。75%的受訪者計劃來年增加研發投資，逾5成受訪者計劃把香港視為優先投資市場。分別有53%的企業和40%的中小企表示，已視內地和澳門為未來一年研發投資的重點市場。

過6成願與政府合作 大部分缺合作機會

事實上，發展智慧城市除了需要政府牽頭推動外，私營企業的合作參與亦十分重要。管韋勒舉例指，如政府未能取用私企數據，根本難以有效地運用大數據。報告則指出，62％的受訪者表示，如政府部門或機構願意考慮與商界建立夥伴關係，是推動智慧城市計劃實現的重要因素，而他們亦非常願意與政府合作開展該領域的項目。然而，大部分受訪者坦言目前缺乏合作機會，僅有少數正在與政府合作拓展智慧城市計劃。

報告總結指，香港智慧城市發展的下一步，除了需要加強公私營機構合作外，企業亦可與大學、初創企業或不同公司建立合作夥伴關係，重點關注可持續性及人才發展。

記者：楊匡然

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