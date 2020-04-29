中原按揭：疫情緩和樓價現靠穩跡象　料次季負資產掉頭回落

中原按揭董事總經理王美鳳表示，即使疫情下市場減價盤增加，今年首季樓價平均僅跌1%至2%，而較去年高位平均下跌約8%，平均跌幅未超逾1成，但由於不同屋苑成交價連帶估值跌幅出現差別，個別單位成交已由高位跌穿1成，加上9成按揭用家普遍將保費加借入按揭額一併供款，連同保費總按揭成數約達92%-93%為主，導致高成數按揭銀行職員個案以及部份新造不久的9成按揭業主跌入負資產界線。

相關文章：【勇闖樓市】「林鄭Plan」買樓未驚過 90後：準時供樓就得啦！

王美鳳續指，自去年10月中放寬按保後，9成按揭個案使用率增加，放寬按保有助買家上車，但即使按保使用率上升，現時負資產佔整體按揭仍屬相當低水平，負資產宗數佔整體住宅按揭僅0.07%，負資產涉及金額佔未償還貸款總金額僅0.13%。目前平均按揭成數僅約56.2%，較措施前約63%-64%仍明顯低，住宅按揭超過3個月及6個月之拖欠比率分別僅0.03%及0.02%，亦較措施前約介乎0.1%至0.2%明顯低，而目前並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產貸款，反映負資產風險甚低。今年首季負資產增幅雖達2倍，但實質上是基於去年第4季數字基數低，僅128宗。目前負資產仍處相當低水平。

相關文章：【真人真事】半年未夠險成負資產 苦主：買樓安居都有錯？​​​​​​​

王美鳳預期，近日本地新冠肺炎疫情緩和，累積了多月的樓市購買力正在釋放，自4月復活節假期至今一二手樓市交投逐步回升，需求增加下，樓價在次季可望止跌回穩，故此今年第2季負資產宗數有機會掉頭回落。

王美鳳指出，採用高成數按揭有助上車，但用家需準備無可避免存在樓價一旦下跌之負資產風險，故此用家應衡量自身實際需要選擇按揭成數。新冠肺炎疫情下本地經濟難免受影響，供樓人士宜為自己提高供樓防守力，預留較充足的現金流及備用資金，建議供樓人士可為自己預留約一年按揭供款額作儲備，因為提防斷供至為重要，供樓人士應對負資產首重穩定按時供款。此外，在籌劃置業預算時，總債務佔入息比率以不高於35%較為理想。

按此瀏覽更多【負資產急增】消息：https://bit.ly/2Sib7GJ